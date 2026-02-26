El conflicto judicial entre Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi, volvió a quedar en el centro de la escena luego del fuerte reclamo de la modelo por el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. Y quien no dudó en salir a apoyarla públicamente fue Cinthia Fernández.
Desde sus redes sociales, Cinthia compartió un fragmento de una nota que dio Prandi (quien también se volvó a las redes sociales para exigirle al Juzgado N°2 de San Isidro que tome medidas) donde habló del difícil momento que atraviesa y sumó un contundente mensaje, dejando en claro su postura frente a este tipo de situaciones.
“Qué bueno que se hable más en la televisión de estos temas y se entienda el estrés que se atraviesa al llevar a cabo la injusticia de una crianza económica unilateralmente”, escribió la panelista de La Mañana con Moria, visibilizando la problemática que afecta a muchas mujeres.
En la misma línea, celebró que el debate haya tomado mayor relevancia pública: “Antes las que reclamábamos éramos vividoras, todo por la ignorancia que existía sobre el tema. Hoy se impulsa la exposición de (emoji de una rata) deudoras”, expresó.
Sin embargo, también apuntó contra la falta de celeridad judicial: “Ojalá sean más duras las medidas para acorralar a estas personas nefastas a las que un juez debe recordarles sus obligaciones respecto de sus hijos”, cerró.
Cabe recordar que Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Prandi.
MIRTHA LEGRAND REVELÓ LA CHARLA PRIVADA QUE MANTUVO CON JULIETA PRANDI TRAS LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI
En una emisión cargada de emoción, Mirtha Legrand dedicó parte de su programa a hablar sobre el reciente fallo que condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, y dio algunos detalles de la conversación que mantuvo con la modelo.
“Pobre la Prandi, ¡qué horror lo que ha vivido esta chica! Pobrecita”, comenzó diciendo Mirtha, visiblemente afectada, en el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece.
Además, la conductora contó que intentó invitar a Julieta al ciclo, pero la novia de Emanuel Ortega prefirió declinar por el momento: “La llamé para que viniera al programa y me dijo que no, que por el momento no. Después fue a otro programa de otro canal”.
Mirtha destacó la calidez y sensibilidad de Julieta: “Lo que ha sufrido. Me mandó un WhatsApp y me ponía ‘chiquita, chiqui’, es muy amorosa ella", remarcó. Y cerró, muy movilizada: “Pero lo que ha sufrido, lo que ha pasado”.