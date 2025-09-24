Claudio Contardi fue condenado por la Justicia a 19 años de prisión bajo los cargos de abuso sexual reiterado, violencia psicológica, económica y amenazas contra su ex, Julieta Prandi, y ahora se supo en qué estado se encuentra dentro de la cárcel.

En LAM, Pepe Ochoa consiguió una fotografía del empresario en el que se lo ve en un deteriorado estado físico debido a un severo cuadro de depresión mientras pasa sus días en el Penal número 41 de Campana. “Le tuvieron que pedir que levante la mirada porque está siempre cabizbajo”, aseguró el panelista.

Claudio Contardi en prisión (Foto: captura América)

“Contardi está absolutamente deprimido por el tema de las visitas”, agregó Ochoa, mientras Ángel de Brito revelaba que su hijo mayor, que mantuvo una disputa legal con Prandi por un departamento, no lo visita en el penal.

FILTRARON LA FOTO DE CÓMO ESTÁ CLAUDIO CONTARDI TRAS PASAR LOS PRIMEROS 40 DÍAS EN LA CÁRCEL POR ABUSAR DE JULIETA PRANDI

Asimismo, el panelista contó que Contardi está “muy desmejorado, no come, está realmente muy mal. (…) Y obviamente tampoco ni sale a hacer las actividades” física en el tiempo que tiene disponible durante el día.

“¿Puede haber ahí un acto de estrategia de mostrarse así, victimizándose?”, quiso saber Marcela Feudale, pero Mauro Szeta que recordó que “es el mismo Contardi que, tras enterarse de la condena, lo echó al abogado en tiempo real. Hay un nivel de autoridad que no vimos en ningún juicio”.

“El primer día después de la condena, (…) el abogado presentó un habeas corpus (…), fue con un planteo para decir ‘Está mal que esté en cana’ porque todavía no tuvo la posibilidad de una sentencia firme y se lo rechazaron directamente”, recordó Szeta.

