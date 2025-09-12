La felicidad de Julieta Prandi del jueves por la noche era absoluta y tenía sobrados motivos para sonreír ante la cámara de Ciudad.

Es que no solo fue a escuchar a Emanuel Ortega en su primer recital en vivo después de muchos años, en una velada en que además cantó la balada romántica que le dedicó.

Por sobre todo, fue la primera vez que Julieta pudo sentirse libre de salir en público junto a Mateo (14) y Rocco (10), los hijos fruto de su matrimonio con Claudio Contardi.

La imagen de familia ensamblada, todos abrazados y sonrientes fue una auténtica postal de cómo viven hoy en armonía Bautista (24) e India (20) junto a los niños de Prandi.

Julieta Prandi abrazada a Mateo y Rocco, sus hijos con Claudio Contardi. (Foto: Movilpress)

Por esas vueltas del destino, el evento sucedió justo a un mes de la condena a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

El asombroso parecido físico de los chicos con sus padres

Aferrado a su mamá, el rostro de Mateo tiene los inconfundibles rasgos de Claudio, su papá, aunque el adolescente cuenta con una personalidad propia.

En tanto que Rocco todavía es un puber que es más parecido a su madre, Julieta Prandi.