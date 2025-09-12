En un recital boutique dentro del Café Berlín, el artista tuvo un emotivo concierto en el que entonó la balada romántica que le dedicó a su pareja, y Ciudad estuvo ahí presente para captar los momentos más emocionantes.
Como no podía ser de otra manera, las fanáticas del talentoso cantautor disfrutaron del concierto después de casi 12 años, a la espera de quizá viajar a Mar del Plata, donde Ortega repetirá su show el viernes 19.
Además, Emanuel Ortega fue convovedor en su dedicatoria sobre el escenario con los amores de su vida, sus hijos y Julieta Prandi.
La familia dijo presente
Orgullosos de su papá estaban Bautista e India Ortega los hijos Emanuel Ortega y la modelo Ana Paula Dutil.
Por otra parte, Prandi fue escoltada por Mateo y Rocco Contardi.
¡Suscribite al Newsletter del Espectáculo!
Recibí las mejores noticias de Ciudad Magazine en tu email.