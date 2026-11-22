La China Suárez y Mauro Icardi compartieron una celebración en Carmelo, Uruguay, con Benjamín Vicuña y su actual pareja, Anita Espasandín. Los cuatro coincidieron en el casamiento de la diseñadora Natalia Antonín y Ever Míguez, amigos en común de la actriz y el actor chileno. La particular reunión salió a la luz a través de las publicaciones que los invitados compartieron en sus redes sociales y que luego detectó Juariu.

La encargada de confirmar que ambos habían asistido al mismo evento fue Vicky Braier, más conocida como Juariu. Una seguidora le consultó a través de Instagram si la ex pareja estaba compartiendo la fiesta y la panelista de Cortá por Lozano despejó todas las dudas con una respuesta contundente: “Siii, están en el mismo casamiento”.

Foto: Instagram @juariu

El enlace tuvo como protagonistas a Natalia Antonín y Ever Míguez. La diseñadora mantiene una relación de amistad con la China y también tiene un vínculo cercano con Anita Espasandín, a quien vistió en distintas oportunidades. Además, es la madrina de Magnolia, por lo que la celebración reunió a personas que forman parte de los círculos más cercanos de ambos protagonistas.

LAS FOTOS DE LA CHINA SUÁREZ, MAURO ICARDI Y BENJAMÍN VICUÑA EN URUGUAY

A través de sus historias de Instagram, la China compartió una fotografía del cartel luminoso que daba la bienvenida a los invitados, con los nombres de los recién casados y la frase “Celebrando a nuestros amigos”. También publicó una postal junto a Mauro Icardi, en un entorno campestre y con un look relajado para disfrutar del fin de semana.

Foto: Instagram @juariu

La actriz eligió una falda larga estampada con dibujos de caballos, mientras que el futbolista optó por un conjunto informal con remera blanca y zapatillas. Por su parte, Vicuña también dejó registro de su paso por la boda con una imagen del salón, donde se observaban los invitados brindando y las bolas espejadas que decoraban el techo. Anita Espasandín, en tanto, publicó una fotografía grupal junto a otros asistentes.

La coincidencia llamó especialmente la atención por los antecedentes de la relación entre la China y Vicuña, que durante los últimos meses volvió a quedar expuesta por distintos episodios y declaraciones públicas. Uno de los capítulos más comentados se produjo en agosto, cuando Icardi publicó un fuerte descargo en redes sociales después de que el actor hablara sobre una situación personal en una entrevista televisiva.

EL ANTECEDENTE DEL CRUCE ENTRE MAURO ICARDI Y BENJAMÍN VICUÑA

En aquella oportunidad, Vicuña había hablado en PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, sobre una situación familiar que lo movilizaba. Sus declaraciones tuvieron repercusión y el futbolista respondió públicamente con una serie de mensajes en los que cuestionó sus dichos.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió Icardi en una de sus historias de Instagram. También cuestionó algunas de las afirmaciones del actor y volvió a instalar una polémica que tuvo amplia repercusión en el mundo del espectáculo.

El fuerte posteo de Mauro Icardi que hizo enfurecer a Benjamín Vicuña (captura de Instagram)

Esta vez, lejos de aquellos cruces, los cuatro coincidieron en una celebración privada en Uruguay. Aunque no trascendieron imágenes de un encuentro directo entre la expareja ni se conocieron situaciones incómodas durante la fiesta, la presencia de todos en el mismo casamiento despertó la curiosidad de sus seguidores.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.