Wanda Nara se metió en la polémica separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, respaldó a su compañera de MasterChef Celebrity y cuestionó públicamente la actitud del joven uruguayo. En una entrevista con Infama, la conductora contó que tuvo una charla privada con la hija de Ricardo Fort después de una grabación del reality y reveló los consejos que le dio para superar la ruptura.

“Me parece una chica divina, amorosa. La conozco, sé lo que está trabajando y el esfuerzo que hace para estar tantas horas ahí”, expresó Wanda al hablar de Martita. Además, reconoció que se acercó especialmente para acompañarla en este momento y compartir con ella su experiencia personal.

Consultada por las declaraciones que hizo Ramírez después de la ruptura, la empresaria dejó en claro que hubo algo de su comportamiento que no le gustó. “No voy a hablar, pero ya que un hombre hable así de una chica no me cayó tan bien”, lanzó, en referencia a la exposición pública que tuvo el final del noviazgo.

EL CONSEJO DE WANDA NARA A MARTA FORT TRAS LA SEPARACIÓN

La conductora también reveló qué le recomendó a su compañera para atravesar esta etapa sentimental. Lejos de aconsejarle que vuelva a apostar rápidamente al amor, Wanda le sugirió que disfrute de su juventud y no se apresure a comprometerse nuevamente. “Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute, que no se enganche”, enumeró.

Incluso, contó un detalle que le había llamado la atención sobre las expectativas que tenía Martita durante el noviazgo. “Ella ya hablaba hasta de casamiento, imaginate”, comentó entre risas. Y recordó la frase que le repetía cada vez que surgía el tema: “Martita, ¿qué casamiento ni casamiento?”. Según explicó, llegó a darle ese mismo consejo en varias oportunidades.

CÓMO FUE LA SEPARACIÓN DE MARTA FORT Y JUAN MANUEL RAMÍREZ

La ruptura se conoció el miércoles 18 de noviembre, cuando la hija de Ricardo Fort anunció el final de la relación a través de sus historias de Instagram. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

Poco después, Marta dio más detalles sobre los motivos que habrían desgastado el vínculo. En una conversación con José María Listorti, habló de las inseguridades de su expareja y de las diferencias económicas que habrían complicado la relación. “Soy mucho plato para un pibe inseguro”, disparó. También negó haberle sido infiel. Por su parte, Ramírez dio su propia versión de la ruptura y aseguró que fue él quien decidió terminar el noviazgo, aludiendo a diferencias en las costumbres y los estilos de vida.

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