Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, recibió el alta médica este domingo 22 de noviembre, cuatro días después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Instituto Fleni. El productor televisivo continuará su recuperación en su casa, según confirmó un nuevo parte médico difundido por el centro de salud.

La noticia se conoció a través de un comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de la institución. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, informó el documento.

El Fleni anunció que le dio el alta a Mariano Chiade tras su delicada operación (Foto: Fleni)

Además, el parte llevó tranquilidad sobre el siguiente paso en su recuperación y precisó: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”. De esta manera, el fundador de Mandarina Contenidos dejó atrás varios días de internación, luego de que su estado de salud generara preocupación en su entorno y entre quienes siguen de cerca la actualidad de la conductora.

Leé más:

Mariano Chihade será trasladado a una habitación común y continuará bajo cuidados intensivos

QUÉ SE SABE SOBRE LA OPERACIÓN DE MARIANO CHIHADE

La internación del productor había trascendido el martes 17 de noviembre, cuando se informó que había ingresado al Instituto Fleni para realizarse estudios programados a partir de una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética de cerebro.

Un día después, el centro médico confirmó que el productor había sido intervenido quirúrgicamente y que la operación se había desarrollado sin complicaciones. En ese mismo parte, firmado por el director médico, se detalló que Chihade se encontraba en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia. Sin embargo, no se brindaron precisiones sobre el diagnóstico ni sobre las características específicas del procedimiento.

Fotos: Web

Durante los días posteriores, las novedades sobre su estado de salud fueron alentadoras. Desde su entorno habían transmitido que el productor había atravesado bien las primeras horas después de la cirugía y que continuaba evolucionando de acuerdo con lo esperado por el equipo médico. Finalmente, este domingo llegó la confirmación de su alta.

Leé más:

Mariano Chihade evoluciona favorablemente y Mariana Fabbiani no se despega de su lado: “Pudo verla y hablar con ella”

EL MENSAJE DE MARIANA FABBIANI EN MEDIO DE LA PREOCUPACIÓN

En medio de la situación, Mariana Fabbiani se mantuvo cerca de su marido y utilizó sus redes sociales para agradecer las numerosas muestras de afecto que recibió la familia.

“Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, había escrito la conductora en una publicación de Instagram, en la que también compartió una imagen religiosa.

El conmovedor mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la preocupación por la salud de Mariano Chihade

En otro mensaje, la figura de América había pedido a sus seguidores que pensaran en su esposo “con amor y linda energía”. “Esto también pasará”, expresó entonces, en medio de la incertidumbre que atravesaban.

Con el alta médica confirmada, Chihade continuará ahora el proceso de recuperación en su domicilio, acompañado por Mariana y sus seres queridos. La noticia representa un nuevo paso favorable después de una semana de preocupación para la familia.

Leé más:

Mariano Chihade: la revelación de Pampito sobre cómo Mariana Fabbiani le salvó la vida

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.