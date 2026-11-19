Después de horas de mucha preocupación y expectativa, llegaron noticias alentadoras sobre la salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani. El fundador de Mandarina fue operado en la clínica Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, y evoluciona favorablemente, según confirmaron desde su entorno.

Todo comenzó el viernes anterior, cuando una resonancia magnética permitió detectar una imagen nodular en el cerebro del productor. Tras recibir los resultados el lunes, los médicos resolvieron su internación y posterior intervención quirúrgica.

Este martes, Chihade ingresó al centro médico para realizarse los estudios preoperatorios programados. Lo hizo por sus propios medios y, poco después, se conoció el primer parte médico oficial, firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la fundación, quien informó que el paciente se encontraba “clínicamente estable” y que sería sometido a una operación.

Mariano Chihade

En medio de la incertidumbre, Mariana Fabbiani compartió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió acompañar a su marido con pensamientos positivos: “Con amor y linda energía”, expresó, dejando en evidencia el difícil momento que atraviesa la familia. También eligió una frase para transmitir esperanza: “Esto también pasará”.

Con el correr de las horas, las novedades sobre la recuperación del productor trajeron tranquilidad. Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina y vocera autorizada por la familia, brindó detalles sobre su evolución y confirmó que la primera noche después de la operación transcurrió favorablemente: “Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana”, informó.

Además, destacó que la recuperación avanza de acuerdo con lo previsto por los profesionales que lo atienden: “La evolución es superfavorable”, aseguró, en un mensaje que llevó alivio a quienes siguen de cerca la situación del productor.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade (Foto: Movilpress)

Uno de los datos más conmovedores tuvo que ver con el reencuentro de la pareja después de la intervención. Según contó la vocera, Mariana estuvo a su lado desde el primer momento en que despertó: “Mariana lo está acompañando veinticuatro por veinticuatro, está al lado de él. Así que él, ni bien despertó, obviamente estaba Mariana al lado y, por supuesto, pudo verla y hablar con ella”, reveló.

Por el momento, la familia decidió manejar con cautela la información sobre la salud de Chihade y evitar la difusión de partes médicos constantes: “No va a haber parte médico hasta que no lo determine la familia y creamos necesario informar algún cambio significativo para la prensa”, explicó Lepere.

Y remarcó que, por ahora, lo más importante es que el productor continúa evolucionando según lo esperado: “Eso es más que positivo para él y para todos los que acompañamos a Mariano y a Mariana”, cerró.

Gimena Lepere: “Mariana lo está acompañando veinticuatro por veinticuatro, está al lado de él. Así que él, ni bien despertó, obviamente estaba Mariana al lado y, por supuesto, pudo verla y hablar con ella”.

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LA SALUD DE MARIANO CHIHADE: QUÉ SIGNIFICA LA LESIÓN QUE LE DETECTARON EN EL CEREBRO

La salud de Mariano Chihade, empresario y marido de Mariana Fabbiani, generó preocupación después de que se conociera que permanece internado en el Fleni, sede Belgrano, tras detectarle una imagen nodular en el cerebro.

Según informó la institución médica, el hallazgo surgió durante una resonancia magnética y los profesionales determinaron que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Aunque la noticia provocó inquietud, desde el centro médico confirmaron que Chihade se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia.

La expresión “imagen nodular” hace referencia a una alteración observada durante un estudio por imágenes, pero no constituye por sí misma un diagnóstico. Para determinar su origen, los especialistas deben analizar distintos factores, como el tamaño, la ubicación, las características de la lesión y los antecedentes médicos del paciente.

Este tipo de hallazgos puede estar relacionado con diferentes condiciones, entre ellas quistes, alteraciones vasculares, procesos inflamatorios o formaciones tumorales. Su detección no significa necesariamente que exista una enfermedad maligna, por lo que resulta fundamental contar con estudios complementarios y una evaluación especializada.

En el caso del marido de Mariana Fabbiani, la decisión de avanzar con una cirugía despertó interrogantes. Sin embargo, una intervención de estas características puede tener distintos objetivos, desde obtener información para establecer un diagnóstico hasta retirar una lesión o prevenir posibles complicaciones.