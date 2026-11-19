La trágica muerte de Marcos Camino, histórico líder de Los Palmeras, reavivó una interna dentro de la banda santafesina donde ahora también se ven involucrados los hijos de los artistas. Marcos, uno de los hijos del artista que sigue sus pasos en la banda, rompió el silencio y generó polémica.

A través de sus historias de Instagram, Marcos Jr. agradeció las muestras de cariño de la gente y reconoció que aún atraviesa momentos de mucho dolor y tristeza. “A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas”, dijo.

Sin embargo, en su descargo también aprovechó para hacer una inesperada revelación donde habló de cosas que decide callar y otras que durante mucho tiempo “eligió no contar”.

El hijo de Marcos Camino reavivó la polémica (Foto: Instagram @marcoscaminook)

EL DESCARGO DEL HIJO DE MARCOS CAMINO QUE GENERÓ POLÉMICA

“Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar yo como otros han hablado de mi papá”, escribió Marcos en su descargo, el cual compartió a través de sus historias de Instagram.

(Foto: Instagram @marcoscaminook)

Hacia el final de su mensaje, afirmó que seguirá con el legado que le dejó su padre en Los Palmera. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día. La banda fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”.