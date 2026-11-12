La muerte de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, dejó un profundo dolor entre sus familiares, compañeros y seguidores. En medio de la conmoción, la agrupación tomó una decisión inesperada: mantener el recital que tenía programado en Las Lomitas, Formosa, y transformarlo en un homenaje al músico fallecido a los 76 años.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando una imagen de Camino apareció en la pantalla gigante del escenario. Mientras el público estallaba en aplausos, su hijo, Marcos Camino Jr., se quebró en llanto al recordar a su padre. Las imágenes de su reacción circularon rápidamente por las redes sociales y conmovieron a los fanáticos de la cumbia santafesina.

POR QUÉ LOS PALMERAS DECIDIERON CANTAR TRAS LA MUERTE DE MARCOS CAMINO

La presentación se realizó pocas horas después de que se conociera el fallecimiento del artista. Ante las repercusiones que generó la decisión de no suspender el espectáculo, Adrián Forni, mánager de Los Palmeras, explicó que la intención fue honrar el legado de quien estuvo al frente del grupo durante décadas.

“Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria”, aseguró el representante.

Después del recital, los integrantes emprendieron un extenso viaje en micro desde Formosa hasta Santa Fe para participar de la despedida. “El viaje de regreso es largo, pero tenemos la esperanza de poder llegar a despedirlo”, había manifestado Forni.

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Finalmente, los músicos lograron llegar al velatorio y acompañaron a la familia en el último adiós. En una escena cargada de tristeza, los integrantes de Los Palmeras también fueron los encargados de trasladar el féretro hasta el coche fúnebre, en una despedida marcada por el cariño y el reconocimiento a su fundador.