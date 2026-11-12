Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: tiene un tumor cerebral y revelaron su delicado pronóstico. Crédito: Archivo

La salud de Jorge Bocacci, recordado por su participación como presentador de Titanes en el Ring, genera una enorme preocupación. El reconocido locutor, de 81 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo y atraviesa un delicado cuadro que obligó a su familia a tomar difíciles decisiones sobre su tratamiento.

La noticia comenzó a circular luego de que el periodista Pablo Montagna informara que Bocacci había sido internado el domingo 8 de noviembre en el Hospital de Mar de Ajó. Con el correr de las horas, su expareja y madre de su hijo, Graciela Di Biase, brindó detalles sobre el diagnóstico y explicó cuál es la situación actual del conductor.

QUÉ SE SABE SOBRE LA SALUD DE JORGE BOCACCI

En diálogo con Teleshow, Graciela Di Biase confirmó que el histórico presentador enfrenta una enfermedad de gravedad y que los profesionales médicos evaluaron las alternativas disponibles para tratarlo.

“Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”, expresó al referirse al difícil momento que atraviesa la familia.

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: tiene un tumor cerebral y revelaron su delicado pronóstico. Crédito: Archivo

Según explicó, los médicos desaconsejaron una intervención quirúrgica debido al estado general del paciente, ya que no podían garantizar una recuperación después de la operación. También señalaron las escasas posibilidades de éxito de un tratamiento de quimioterapia.

Por ese motivo, Bocacci recibe corticoides para reducir la inflamación cerebral y analgésicos destinados a aliviar las molestias. El objetivo principal es preservar su bienestar y evitarle sufrimiento.

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: tiene un tumor cerebral y revelaron su delicado pronóstico. Crédito: X

“Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”, sostuvo Di Biase.

En las últimas horas, Pablo Montagna aportó una nueva información sobre el estado del locutor. A través de su cuenta de X, confirmó que Bocacci recibió el alta hospitalaria el miércoles 11 de noviembre, aunque aclaró que su situación continúa siendo delicada.

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: tiene un tumor cerebral y revelaron su delicado pronóstico. Crédito: X

“Lamentablemente, no hay mucho más por hacer: fue trasladado al mismo geriátrico en el que estaba antes de la internación, debido a su diagnóstico”, informó el periodista.

LA TRAYECTORIA DE JORGE BOCACCI, UNA VOZ HISTÓRICA DE LA TELEVISIÓN

Nacido el 2 de julio de 1945 en Lomas de Zamora, Jorge Bocacci se convirtió en una de las voces más reconocidas de la televisión argentina gracias a su trabajo en Titanes en el Ring, el popular programa de lucha libre creado por Martín Karadagián.

Entre 1978 y 1991, fue el encargado de presentar a los luchadores antes de cada combate. Su estilo inconfundible lo convirtió en una figura emblemática del ciclo, al que regresó en 1997 y 2000.

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci: tiene un tumor cerebral y revelaron su delicado pronóstico. Crédito: Archivo

Además de su paso por la televisión, desarrolló una extensa carrera periodística y radial. Se formó en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y comenzó su actividad profesional en la agencia de noticias Saporiti.

Su otra gran pasión fue el tango, género al que dedicó más de cinco décadas de trabajo en la radio. Condujo programas como Silbando tangos y Bocacci a tango limpio, que se emitieron por distintas emisoras.