Después de su separación de Lourdes Sánchez, con quien tiene a su hijo Valentín, El Chato Prada volvió a quedar en el centro de las preguntas sobre su vida sentimental. Esta vez, el productor enfrentó las consultas en LAM, donde reveló cómo está atravesando esta nueva etapa y aclaró si ya comenzó una relación con otra mujer.

Todo ocurrió durante una charla distendida en el programa, cuando le preguntaron cómo estaba después de la ruptura. Lejos de mostrarse incómodo, el productor respondió con entusiasmo: “Estoy muy bien”.

Pero la consulta que todos esperaban llegó enseguida. Cuando quisieron saber si estaba saliendo con alguien, el Chato fue categórico: “No”. Y sobre los rumores que surgieron sobre un posible affaire con una mujer, agregó, contundente: “Estoy solo, es mentira. Solo fueron charlas”, aseguró.

Foto: Instagram (@elchatoprada)

Durante la entrevista, también quisieron saber si tiene ganas de volver a ponerse en pareja. Sin embargo, Prada (que despejó todas las dudas sobre una posible mala relación con Lourdes al asegurar que está todo bien) dejó en claro que, por ahora, no está buscando una nueva relación: “De momento no. Estoy muy bien, muy conectado con el trabajo, con Valen”, cerró, en referencia a su hijo.

Foto: Instagram (@elchatoprada)

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LOURDES SÁNCHEZ Y FRANCISCO LIOTTA BLANQUEARON SU ROMANCE: EL GESTO CON EL CHATO PRADA QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

El amor salió a la luz y las redes sociales hablaron por ellos. Lourdes Sánchez y Francisco Liotta protagonizaron un romántico intercambio virtual que dejó en evidencia el avance de su relación, justo cuando la bailarina atraviesa una nueva etapa sentimental tras su separación de Pablo “el Chato” Prada.

La escena se dio este fin de semana, durante los festejos por el Día de la Madre. Lourdes publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo, Valentín (fruto de su relación de 16 años con el productor), acompañado de una tierna foto juntos: “De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso”, escribió la bailarina en Instagram, donde expresó todo su amor por el pequeño.

La publicación recibió numerosos comentarios, pero hubo dos que se destacaron especialmente: el del Chato Prada, y el de Francisco, el joven de 27 años con quien se la vincula sentimentalmente. El detalle que no pasó inadvertido fue la diferencia en las respuestas de Lourdes: mientras el productor la saludó por el Día de la Madre y no recibió una contestación pública, ella sí respondió a Francisco con un emoji de corazón rojo. Un gesto pequeño, pero elocuente, que confirmó las versiones de romance.

Foto: Instagram (@lourdesanchezok) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Después de intercambiar corazones en la publicación de Lourdes, Francisco fue un paso más allá y compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la bailarina con un ramo de flores: “Feliz día para esta mamucha también”, escribió el joven junto a la imagen, en una dedicatoria que dejó entrever el lugar especial que Lourdes ocupa en su vida y que muchos interpretaron como un verdadero blanqueo de la relación.

Así, entre corazones rojos, flores y mensajes cariñosos, ambos dejaron de lado las especulaciones y dieron una señal pública de la cercanía que existe entre ellos. Sin una declaración formal ni grandes explicaciones, la complicidad virtual terminó convirtiéndose en una de las pistas más contundentes de este nuevo romance.