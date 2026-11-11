Este martes se supo que Norberto Marcos fue internado el último fin de semana largo en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo por un aparente pico de presión que habría sufrido tras una reunión que mantuvo el viernes con Fátima Florez. Sin embargo, Juan Etchegoyen pudo acceder a una fuente que le reveló qué afección sufre el mánager.

Gustavo Benzaquén, empresario y amigo de Norberto Marcos desde hace casi cuatro décadas, contó detalles del delicado momento de salud que atraviesa el productor.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, reveló que el ex de Fátima tiene un problema en la aorta, antecedentes cardíacos y diabetes, y aseguró que el desgaste emocional de los últimos años también habría repercutido en su organismo.

Fátima Florez y Norberto Marcos. Foto: Movilpress

“Hace tres, cuatro días estuvo bastante jodido con el tema del dolor de pecho. Es un problema de la aorta”, explicó Benzaquén al referirse a los primeros síntomas que presentó su amigo. Además, contó que tuvo una segunda complicación que motivó otra internación: “Tuvo problemas de digestión. Creo que se comió un chocolatito de más”, comentó.

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Sin embargo, según Benzaquén hubo un detalle de la consulta médica que llamó especialmente la atención del empresario. Según relató, el profesional que atendió a Marcos le preguntó directamente si se había estado “haciendo mala sangre por algo”. P

ara Benzaquén, la angustia que el productor arrastra desde su separación de Fátima Florez y los conflictos que mantuvieron durante estos años no son ajenos a su situación actual.

El empresario contó que estuvo en contacto permanente con su amigo durante los últimos días: el lunes lo llamó para invitarlo a cenar, pero Marcos le respondió que no se sentía bien. Al día siguiente volvió a comunicarse para saber cómo estaba y, aunque todavía tenía pensado salir a comprar comida cerca de su casa, el miércoles recibió una noticia que lo preocupó: Me dijo: ‘No, estoy internado’”, recordó.

La furia de Fátima con los periodistas. Fotos: capturas América

QUÉ PASÓ EN LA REUNIÓN ENTRE NORBERTO MARCOS Y FÁTIMA FLOREZ

Benzaquén también se refirió al encuentro que Marcos mantuvo con Fátima Florez el viernes pasado en la casa de Jacobo Winograd, quien ofició de mediador en el conflicto judicial y económico que enfrentó a la expareja después de 22 años de relación. Según su versión, el entendimiento que habían alcanzado no habría prosperado, ya que la humorista se habría arrepentido posteriormente de lo acordado. “Le dijo ‘Me arrepentí, hablé con mi mamá, me arrepentí’”, aseguró, y sostuvo que el mediador quedó muy enojado con ese cambio de postura.

Finalmente, Benzaquén expresó su preocupación por las consecuencias que toda esta situación pudo haber tenido en la salud de su amigo. “En todos estos años de separación la angustia le ha calado muy profundo”, dijo Benzaquén, que dejó una frase contundente: “Le llega a pasar algo y el entorno estamos un poquito enojados”.

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