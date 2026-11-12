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Milanesas de bife de chorizo: el truco del marinado y el doble rebozado para que queden tiernas y bien crocantes

Una versión diferente de uno de los platos favoritos de los argentinos.

Milanesa de bife de chorizo. Foto: Cucinare TV
Milanesa de bife de chorizo. Foto: Cucinare TV

Las milanesas de bife de chorizo son una alternativa para quienes buscan darle una vuelta de tuerca a uno de los clásicos de la gastronomía argentina. A diferencia de las versiones tradicionales elaboradas con nalga, cuadrada o bola de lomo, esta preparación utiliza un corte reconocido por su sabor intenso y su terneza. El resultado es una milanesa con un interior jugoso y una cobertura crocante, ideal para servir como plato principal.

La receta tiene uno de sus secretos en el marinado previo. Después de retirar la grasa y tiernizar la carne, las milanesas se dejan reposar de un día para el otro en una mezcla de huevos, leche, mostaza y condimentos. Este procedimiento permite que la carne tome sabor antes del rebozado y ayuda a conseguir una preparación más sabrosa y uniforme.

Otro detalle fundamental es la combinación de pan rallado y panko, que permite conseguir una cobertura más aireada y crujiente que la de una milanesa convencional. La ralladura de limón aporta frescura, mientras que la fritura a temperatura controlada favorece un dorado parejo. La propuesta original también incluye una salsa rústica de verduras asadas, queso gratinado y hierbas aromáticas para completar el plato.

Comensales
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Ingredientes

Para las milanesas

  • Bife de chorizo.
  • Huevos.
  • Leche.
  • Mostaza.
  • Sal.
  • Orégano.
  • Perejil.
  • Ajo asado.
  • Pan rallado.
  • Panko.
  • Ralladura de limón.

Para la salsa y las verduras a la parrilla

  • 3 tomates.
  • Un morrón rojo.
  • Una cebolla.
  • Ajos.
  • Alcaparras fritas.

Procedimiento

Para las milanesas de bife de chorizo:

  1. Sacarle la grasa al bife y reservarla para otros usos.
  2. Cortar las milanesas y tiernizar con la masa poniendo la carne entre fólex.
  3. Marinar las milanesas en la huevada de un día para el otro.
  4. Mezclar pan rallado con panko y ralladura de limón. Rebozar las milanesas.
  5. Cocinar a temperatura del aceite 180°.
  6. Terminar con la salsa de tomates por arriba y mix de quesos rallado grueso.
  7. Gratinar con una asadera por arriba y brasa o en el horno.
  8. Terminar con orégano y tomillo por arriba, y ralladura de limón.

Para la salsa y las verduras a la parrilla:

  1. Colocar las verduras al rescoldo y a la parrilla.
  2. Retirar cuando estén cocidas.
  3. Picar juntas a cuchillo hasta obtener una salsa rústica y condimentar.
  4. Utilizar para cubrir la milanesa.

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