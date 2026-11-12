Milanesas de bife de chorizo: el truco del marinado y el doble rebozado para que queden tiernas y bien crocantes

Las milanesas de bife de chorizo son una alternativa para quienes buscan darle una vuelta de tuerca a uno de los clásicos de la gastronomía argentina. A diferencia de las versiones tradicionales elaboradas con nalga, cuadrada o bola de lomo, esta preparación utiliza un corte reconocido por su sabor intenso y su terneza. El resultado es una milanesa con un interior jugoso y una cobertura crocante, ideal para servir como plato principal.
La receta tiene uno de sus secretos en el marinado previo. Después de retirar la grasa y tiernizar la carne, las milanesas se dejan reposar de un día para el otro en una mezcla de huevos, leche, mostaza y condimentos. Este procedimiento permite que la carne tome sabor antes del rebozado y ayuda a conseguir una preparación más sabrosa y uniforme.
Otro detalle fundamental es la combinación de pan rallado y panko, que permite conseguir una cobertura más aireada y crujiente que la de una milanesa convencional. La ralladura de limón aporta frescura, mientras que la fritura a temperatura controlada favorece un dorado parejo. La propuesta original también incluye una salsa rústica de verduras asadas, queso gratinado y hierbas aromáticas para completar el plato.
Ingredientes
Para las milanesas
- Bife de chorizo.
- Huevos.
- Leche.
- Mostaza.
- Sal.
- Orégano.
- Perejil.
- Ajo asado.
- Pan rallado.
- Panko.
- Ralladura de limón.
Para la salsa y las verduras a la parrilla
- 3 tomates.
- Un morrón rojo.
- Una cebolla.
- Ajos.
- Alcaparras fritas.
Procedimiento
Para las milanesas de bife de chorizo:
- Sacarle la grasa al bife y reservarla para otros usos.
- Cortar las milanesas y tiernizar con la masa poniendo la carne entre fólex.
- Marinar las milanesas en la huevada de un día para el otro.
- Mezclar pan rallado con panko y ralladura de limón. Rebozar las milanesas.
- Cocinar a temperatura del aceite 180°.
- Terminar con la salsa de tomates por arriba y mix de quesos rallado grueso.
- Gratinar con una asadera por arriba y brasa o en el horno.
- Terminar con orégano y tomillo por arriba, y ralladura de limón.
Para la salsa y las verduras a la parrilla:
- Colocar las verduras al rescoldo y a la parrilla.
- Retirar cuando estén cocidas.
- Picar juntas a cuchillo hasta obtener una salsa rústica y condimentar.
- Utilizar para cubrir la milanesa.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/