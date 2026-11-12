Milanesas de bife de chorizo: el truco del marinado y el doble rebozado para que queden tiernas y bien crocantes

Las milanesas de bife de chorizo son una alternativa para quienes buscan darle una vuelta de tuerca a uno de los clásicos de la gastronomía argentina. A diferencia de las versiones tradicionales elaboradas con nalga, cuadrada o bola de lomo, esta preparación utiliza un corte reconocido por su sabor intenso y su terneza. El resultado es una milanesa con un interior jugoso y una cobertura crocante, ideal para servir como plato principal.

La receta tiene uno de sus secretos en el marinado previo. Después de retirar la grasa y tiernizar la carne, las milanesas se dejan reposar de un día para el otro en una mezcla de huevos, leche, mostaza y condimentos. Este procedimiento permite que la carne tome sabor antes del rebozado y ayuda a conseguir una preparación más sabrosa y uniforme.

Otro detalle fundamental es la combinación de pan rallado y panko, que permite conseguir una cobertura más aireada y crujiente que la de una milanesa convencional. La ralladura de limón aporta frescura, mientras que la fritura a temperatura controlada favorece un dorado parejo. La propuesta original también incluye una salsa rústica de verduras asadas, queso gratinado y hierbas aromáticas para completar el plato.

Comensales 4 Ingredientes Para las milanesas Bife de chorizo.

Huevos.

Leche.

Mostaza.

Sal.

Orégano.

Perejil.

Ajo asado.

Pan rallado.

Panko.

Ralladura de limón. Para la salsa y las verduras a la parrilla 3 tomates.

tomates. Un morrón rojo.

morrón rojo. Una cebolla.

cebolla. Ajos.

Alcaparras fritas.

Procedimiento

Para las milanesas de bife de chorizo:

Sacarle la grasa al bife y reservarla para otros usos. Cortar las milanesas y tiernizar con la masa poniendo la carne entre fólex. Marinar las milanesas en la huevada de un día para el otro. Mezclar pan rallado con panko y ralladura de limón . Rebozar las milanesas. Cocinar a temperatura del aceite 180°. Terminar con la salsa de tomates por arriba y mix de quesos rallado grueso. Gratinar con una asadera por arriba y brasa o en el horno. Terminar con orégano y tomillo por arriba, y ralladura de limón.

Para la salsa y las verduras a la parrilla:

Colocar las verduras al rescoldo y a la parrilla. Retirar cuando estén cocidas. Picar juntas a cuchillo hasta obtener una salsa rústica y condimentar. Utilizar para cubrir la milanesa.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/