Si buscás una opción dulce, económica y rápida para la merienda, estos cuadraditos de limón (o lemonies) son la alternativa perfecta. Tienen el equilibrio justo entre acidez y dulzura, una textura súper húmeda y se preparan en muy pocos pasos.

Batir la base: En un bol, batí los 2 huevos junto con los 150 g de azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

Sumar el sabor cítrico: Agregá los 100 ml de aceite de girasol, la ralladura de un limón y el jugo de medio limón. Mezclá bien para integrar todos los líquidos.

Incorporar los secos: Tamizá los 150 g de harina junto con la cucharada de polvo para hornear e incorporalos con movimientos suaves hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.

Horneado: Verté la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado (o con papel manteca). Llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.