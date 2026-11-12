Arroz con leche de Doña Petrona: la receta de las abuelas con el secreto para lograr la cremosidad perfecta

El arroz con leche es uno de los postres más tradicionales de la cocina argentina. Presente durante generaciones en las mesas familiares, se destaca por su sabor delicado, su textura suave y su preparación sencilla.

Entre las versiones más recordadas se encuentra la de Doña Petrona C. de Gandulfo, la histórica cocinera que popularizó numerosas recetas caseras y dejó una huella en la gastronomía nacional.

A diferencia de otras preparaciones, la receta de Doña Petrona tiene un secreto fundamental: remojar el arroz directamente en la leche antes de llevarlo al fuego. Este paso permite que los granos comiencen a hidratarse y favorece una cocción uniforme.

Luego, el calor suave ayuda a que el arroz libere almidón progresivamente, lo que contribuye a conseguir una consistencia cremosa sin necesidad de incorporar crema de leche.

Otro detalle importante es el momento en que se agrega el azúcar. En esta versión, se incorpora cuando el arroz ya está cocido, junto con la esencia de vainilla, y se deja hervir brevemente para integrar los sabores.

Doña Petrona, una cocinera clásica de Argentina. Foto: Archivo

Después, la preparación se enfría y se sirve en compoteras individuales con canela espolvoreada, tal como se acostumbraba en las recetas familiares de otras épocas.

Comensales 4 Ingredientes 150 g arroz.

g arroz. 1 ½ litro de leche.

litro de leche. 200 g azúcar.

g azúcar. Una cdta esencia de vainilla.

cdta esencia de vainilla. Canela para espolvorear.

Procedimiento

Remojar durante una hora 150 g de arroz en 1 ½ litro de leche , llevar a fuego lento hasta que esté cocido. Agregar 200 g de azúcar y una cdta de esencia de vainilla, y hervir todo durante un minuto más, hasta que esté bien cremoso y cocido. Dejar enfriar y servir en compoteras con canela espolvoreada.

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