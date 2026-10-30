Alfajores de maicena: la receta más querida de Doña Petrona que fue pasando de generación en generación

Los alfajores de maicena son uno de los clásicos más representativos de la repostería argentina. Con sus tapitas suaves, abundante dulce de leche y bordes cubiertos de coco rallado, se convirtieron en una preparación infaltable para acompañar el mate o disfrutar durante la merienda.

Entre las versiones más recordadas se encuentra la de Doña Petrona C. de Gandulfo, la histórica cocinera que marcó a generaciones de argentinos con sus recetas. Su manera de preparar estos alfajores conserva los ingredientes tradicionales, pero incorpora un detalle que les aporta un aroma particular.

El secreto está en agregar media copita de coñac a la masa, junto con las yemas y la clara de huevo. Este ingrediente, combinado con la ralladura de limón y la esencia de vainilla, permite conseguir unos alfajores de sabor característico, ideales para preparar en casa con ingredientes sencillos.

Comensales 4 Ingredientes 50 gramos de manteca.

gramos de manteca. 200 gramos de azúcar.

gramos de azúcar. 3 yemas de huevo.

yemas de huevo. Una clara de huevo.

clara de huevo. ½ copita de coñac.

copita de coñac. 320 gramos de maicena.

gramos de maicena. 100 gramos de harina de trigo.

gramos de harina de trigo. ½ cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear.

cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear. Una cucharadita de esencia de vainilla.

cucharadita de esencia de vainilla. Ralladura de 1/2 limón.

Dulce de leche repostero, cantidad necesaria.

Coco rallado, cantidad necesaria.

La receta de alfajores de maicena de Doña Petrona. Foto: Archivo

Procedimiento

Batir la manteca con el azúcar: colocar la manteca a temperatura ambiente en un recipiente y mezclarla con el azúcar hasta conseguir una preparación cremosa y uniforme. Incorporar los huevos: agregar las tres yemas de a una, batiendo después de cada incorporación. Luego sumar la clara y continuar mezclando. Añadir el coñac: incorporar media copita a la preparación para aportar el aroma distintivo de esta receta tradicional. Sumar los ingredientes secos: mezclar la maicena con la mezclar la maicena con la harina y el bicarbonato o polvo de hornear. Agregar gradualmente a la preparación anterior. Perfumar la masa: incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de medio limón. Integrar hasta conseguir una masa homogénea. Dejar reposar: formar un bollo, cubrirlo y dejarlo descansar durante unos minutos para facilitar el estirado. Cortar las tapitas: estirar la masa con un palo de amasar hasta obtener un grosor uniforme y cortar círculos pequeños con un molde. Hornear: distribuir las tapitas sobre una placa previamente enmantecada y cocinar en horno suave durante 10 a 12 minutos, evitando que se doren demasiado. Rellenar con dulce de leche: retirar del horno, dejar enfriar completamente y unir las tapitas de a dos con una porción generosa de dulce de leche repostero. Decorar con coco rallado: pasar los bordes de cada alfajor por coco rallado hasta cubrir el dulce de leche que sobresale.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/