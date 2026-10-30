Netflix presentó el tráiler oficial y el arte principal de Gordon, su nueva serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. El thriller, inspirado en hechos reales, se estrenará a nivel mundial el próximo 18 de noviembre y estará compuesto por siete episodios.

La historia sigue la transformación de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó su trayectoria con robos y delitos comunes, pero que, sin abandonar el mundo delictivo, terminó involucrándose en la violencia paraestatal durante la década del 70 en la Argentina. La trama se desarrolla en un contexto marcado por los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios, en uno de los períodos más convulsionados de la historia del país.

La ficción está basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e historiador Marcelo Larraquy. Con Rodrigo de la Serna en el papel de Aníbal Gordon, la producción busca explorar la transformación de un delincuente común en un personaje vinculado a la violencia política y paraestatal de aquellos años.

Rodrigo de la Serna en Gordon (Foto: gentileza Netflix)

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El elenco se completa con Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, además de la participación especial de Matías Mayer. El proyecto tiene a Pablo Trapero como showrunner y cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik, a través de Preludio Producciones.

Rodrigo de la Serna en Gordon (Foto: gentileza Netflix)

Al referirse a la propuesta, Trapero explicó: “La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”.

Póster de Gordon (Foto: gentileza Netflix)

Con esta producción, Netflix suma a su catálogo una nueva ficción argentina que combina el thriller con una historia inspirada en hechos reales. Gordon se estrenará el 18 de noviembre en todo el mundo, con una trama que pone el foco en un personaje controvertido y en la violencia política de la Argentina de los años 70.

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