La comedia dramática de 103 minutos con Inés Estévez se encuentra disponible en Prime Video.

La adolescencia, el descubrimiento del deseo y los límites de la intimidad son los ejes de Vera y el placer de los otros, una comedia dramática argentina protagonizada por Inés Estévez junto a Luciana Grasso.

Dirigida por Romina Tamburello y Federico Actis, la producción tiene una duración de 103 minutos y se estrenó comercialmente en los cines argentinos hace ya dos años tras recorrer festivales internacionales.

// La China Suárez, Eleonora Wexler y Carlos Belloso brillan en un thriller con intriga y romance en la Patagonia

Disponible en Prime Video, su historia sigue a una joven que encuentra una manera inesperada de explorar su sexualidad.

De qué trata Vera y el placer de los otros

Vera es una adolescente que cursa el último año de la escuela secundaria en Rosario. Vive con su madre, Adriana, una mujer que trabaja en el sector inmobiliario y administra distintos departamentos.

Uno de esos inmuebles permanece vacío desde hace tiempo. La joven descubre que puede aprovecharlo para ofrecer un espacio privado a otros adolescentes que buscan mantener encuentros íntimos lejos de sus familias.

Vera y el placer de los otros muestra el despertar sexual durante la adolescencia.

Vera comienza a alquilar el departamento por horas, sin que su madre conozca lo que ocurre. Para organizar las reservas, utiliza las redes sociales y establece un sistema clandestino que pronto se convierte en parte de su rutina.

Sin embargo, el dinero no es su principal motivación. La curiosidad por las experiencias ajenas termina enfrentándola con sus propios deseos y con preguntas que todavía no sabe responder.

Mientras sus compañeros experimentan nuevas relaciones, Vera observa, escucha y trata de comprender aquello que sucede detrás de las puertas.

La relación entre madres e hijas y el despertar adolescente

Uno de los aspectos centrales de la película es el vínculo entre Vera y Adriana, interpretada por Inés Estévez. Ambas conviven, pero no siempre encuentran la manera de comunicarse.

La madre intenta sostener sus responsabilidades laborales y familiares, mientras su hija construye un mundo privado del que los adultos permanecen excluidos.

La historia aborda la sexualidad adolescente sin convertirla en una lección moral. En cambio, muestra contradicciones, dudas y experiencias que forman parte del crecimiento.

Por eso, puede resultar especialmente interesante para padres de adolescentes, aunque incluye situaciones y conversaciones vinculadas con la intimidad sexual.

Una película argentina premiada en festivales

La producción representa el primer largometraje de ficción de Romina Tamburello y Federico Actis como dupla de directores. Ambos también se unieron para darle forma al guion de la película.

Inés Estévez interpreta a Adriana, la madre de Vera, el personaje de Luciana Grasso.

La película tuvo su estreno mundial en noviembre de 2023, durante el Festival de Cine Black Nights de Tallin, en Estonia.

// Con Dolores Fonzi: la comedia romántica que llega como secuela de una exitosa serie de televisión

Posteriormente participó en otros encuentros cinematográficos y obtuvo el premio José Martínez Suárez a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Entre los elogios de la crítica, se destacó el trabajo de Luciana Grasso y la manera en que la película presenta el descubrimiento del deseo desde la perspectiva de su protagonista.

Cómo es el reparto de Vera y el placer de los otros