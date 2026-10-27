Laurie interpretará a Control, el jefe de The Circus y superior de George Smiley,

Hay intérpretes que logran la consagración con un personaje que logra atravesar la pantalla, y uno de ellos es Hugh Laurie, recordado por el papel de un tan carismático como odiable médico en Doctor House. Y a catorce años de aquel éxito, el actor británico prepara su regreso a una serie de espionaje internacional con Legacy of Spies.

La ficción se estrenará en MGM+ para Argentina y otros países de América Latina, mientras que la BBC la emitirá en el Reino Unido. Aunque el rodaje finalizó en septiembre de 2026, todavía no se anunció una fecha oficial de lanzamiento.

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La primera temporada tendrá 8 episodios y estará basada en dos novelas del escritor británico John le Carré. El proyecto cuenta con Stephen Cornwell y Clarissa Ingram como guionistas, mientras que Claudia Llosa y Michael Lennox participan en la dirección.

De qué trata Legacy of Spies

La historia transcurre durante la Guerra Fría, cuando los servicios de inteligencia occidentales y soviéticos mantienen una confrontación marcada por las operaciones encubiertas.

El protagonista es Alec Leamas, un experimentado agente británico que trabaja para una organización conocida como The Circus, nombre utilizado para identificar al servicio de espionaje de su país.

Su misión comienza cuando recluta a Doris Quinz, una joven alemana oriental, para trasladar documentos secretos de la Stasi hacia Occidente.

Legacy of Spies adapta principalmente El espía que surgió del frío, publicada en 1963

La operación desencadena una persecución internacional que involucra a dos agentes de inteligencia de Alemania Oriental: Josef Fiedler y Hans-Dieter Mundt.

Mientras ambos intentan impedir la filtración, George Smiley, uno de los principales estrategas británicos, coordina distintas operaciones desde las sombras.

La aparición de Liz Gold, una joven que establece una relación con Leamas, incorpora conflictos sentimentales a una historia atravesada por las traiciones y las lealtades políticas.

El personaje de Hugh Laurie y su regreso al espionaje

Laurie interpretará a Control, el jefe de The Circus y superior de George Smiley, un hombre encargado de tomar decisiones que pueden determinar el destino de numerosos agentes.

El papel representa un nuevo acercamiento del actor al universo de John le Carré, después de interpretar al empresario Richard Roper en El infiltrado, junto con Tom Hiddleston.

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Aunque Doctor House terminó en 2012, Laurie continuó trabajando en televisión. Participó en producciones como Veep, Roadkill, Teherán y La luz que no puedes ver.

Las novelas y la producción internacional

Legacy of Spies adapta principalmente El espía que surgió del frío, publicada en 1963, e incorpora elementos de El legado de los espías, editada en 2017.

Hugh Laurie se consagró con un personaje único en la serie Doctor House.

Ambas novelas pertenecen al universo literario de John le Carré, conocido por sus historias sobre operaciones clandestinas y conflictos morales.

El rodaje se desarrolló principalmente en República Checa, con escenas adicionales filmadas en Alemania y el Reino Unido.

La directora peruana Claudia Llosa, nominada al Oscar a la Película Internacional y ganadora del Oso de Oro por La teta asustada, forma parte del equipo creativo.

Cómo es el reparto de Legacy of Spies