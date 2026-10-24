La sola presencia de Tom Cruise es una atracción en la pantalla.

Tom Cruise protagonizó numerosas películas de acción, pero una de las más particulares de su carrera es Barry Seal: solo en América. Estrenada hace casi una década, la producción reconstruye las actividades de un piloto que terminó involucrado en operaciones clandestinas y redes internacionales de narcotráfico.

La película puede encontrarse en Prime Video, y su historia combina persecuciones aéreas, operaciones de inteligencia y episodios inspirados en acontecimientos políticos de Estados Unidos durante los años setenta y ochenta.

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Con una duración de 115 minutos, fue dirigida por Doug Liman, responsable de Identidad desconocida, Sr. y Sra. Smith y Al filo del mañana. El guion estuvo a cargo de Gary Spinelli.

De qué trata Barry Seal: solo en América

La historia sigue a Barry Seal, un piloto comercial de la aerolínea TWA que lleva una vida aparentemente estable, aunque busca oportunidades para obtener mayores ingresos.

Su situación cambia cuando Monty Schafer, un agente de la CIA, le ofrece participar en misiones secretas para el gobierno estadounidense.

Barry Seal es un piloto comercial que lleva una vida aparentemente estable, y termina ligado al narcotráfico.

Seal comienza realizando vuelos de reconocimiento sobre territorios latinoamericanos, pero pronto queda involucrado en operaciones que incluyen el traslado de armas y dinero.

Su contacto con el cartel de Medellín lo lleva a transportar cocaína hacia Estados Unidos, mientras continúa trabajando para diferentes organizaciones.

El tráiler oficial de la película American Made, con Tom Cruise.

La acumulación de dinero transforma su vida familiar. Sin embargo, sus actividades también despiertan el interés de las autoridades y lo colocan en una situación cada vez más peligrosa.

La historia real detrás de Barry Seal

Adler Berriman Seal, conocido como Barry Seal, fue un piloto estadounidense que trabajó para TWA antes de involucrarse en el tráfico de drogas.

Durante la década de 1980 colaboró con organizaciones vinculadas al cartel de Medellín y posteriormente se convirtió en informante de las autoridades estadounidenses.

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Su historia estuvo relacionada con investigaciones sobre narcotráfico y operaciones clandestinas desarrolladas en América Central.

Aunque la película está inspirada en hechos reales, modifica situaciones, personajes y acontecimientos para construir su argumento. Por eso, no todos los episodios representados deben interpretarse como una reconstrucción histórica exacta.

Seal murió asesinado en Luisiana en 1986, después de que su colaboración con las autoridades quedara expuesta.

La reunión de Tom Cruise y Doug Liman

La película marcó una nueva colaboración entre Cruise y Liman, quienes anteriormente habían trabajado juntos en Al filo del mañana, estrenada en 2014.

En esta oportunidad, el director combinó elementos del thriller político con situaciones de comedia y acción aérea.

Con una duración de 115 minutos, Barry Seal: solo en América fue dirigida por Doug Liman.

La fotografía estuvo a cargo del uruguayo César Charlone, reconocido por su trabajo en Ciudad de Dios. Su propuesta visual recupera características de las imágenes televisivas y los registros audiovisuales de los años ochenta.

La producción también utiliza materiales de archivo para contextualizar los acontecimientos políticos que rodean al protagonista.

Cómo es el reparto de Barry Seal: solo en América