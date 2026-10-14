Ben Affleck vuelve a combinar sus facetas de actor y director en Animales, un thriller de suspenso en el que una familia aparentemente perfecta queda atrapada en una situación límite. Un secuestro y la exigencia de un millonario rescate amenazan con sacar a la luz secretos que sus protagonistas intentaban mantener ocultos.

La película que se estrena en Netflix el 9 de octubre de 2026, cuenta con una duración de 1 hora y 48 minutos. Affleck también participa del guion junto con Connor McIntyre y Billy Ray, este último nominado al Oscar por Capitán Phillips y responsable de películas como El precio de la verdad.

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La producción representa además el regreso de Affleck a la dirección de un largometraje después de Air (2023). Su carrera detrás de cámara incluye Desapareció una noche, Atracción peligrosa y Argo, que obtuvo el Oscar a mejor película en 2013.

De qué trata Animales

La historia tiene como protagonista a Mark Kimball, un político que atraviesa un momento decisivo mientras compite para convertirse en alcalde de Los Ángeles. Junto con su esposa Abigail construyó una familia cuya estabilidad comienza a derrumbarse repentinamente.

Ben Affleck vuelve a combinar sus facetas de actor y director en Animales, por Netflix.

Todo cambia cuando su hijo Denny es secuestrado. Los responsables exigen un rescate y obligan al matrimonio a reunir una enorme cantidad de dinero en poco tiempo si quiere recuperar al joven con vida.

El problema es que conseguirlo no resulta tan sencillo como podría suponerse para una familia vinculada con el poder. Mark y Abigail comienzan entonces una carrera contra el tiempo en la que cada decisión amenaza con revelar aspectos de sus vidas que preferirían mantener en secreto.

El tráiler oficial de la película Animals, con Ben Affleck.

El secuestro funciona de esta manera como punto de partida para una historia que combina tensión familiar con ambición política, corrupción y dilemas morales. A medida que aumenta la presión, los protagonistas deben determinar qué están dispuestos a perder para salvar a su hijo.

Ben Affleck volvió a ocupar el centro de la historia

El recorrido de Animales antes del rodaje tuvo varios cambios. Cuando el proyecto comenzó a tomar forma, Matt Damon estaba previsto como protagonista, mientras que Affleck ocuparía únicamente la silla de director.

La situación cambió por cuestiones de agenda y Damon dejó el papel. Affleck decidió entonces interpretar a Mark Kimball además de mantenerse como director, mientras su amigo continuó vinculado al proyecto como productor.

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La película se convirtió así en otra colaboración entre ambos a través de Artists Equity, la compañía que fundaron en 2022. Affleck y Damon mantienen una relación profesional que se remonta a En busca del destino, cuyo guion les permitió ganar juntos el Oscar en 1998.

La película cuenta con una duración de 1 hora y 48 minutos.

Para el nuevo thriller, Affleck está acompañado por Kerry Washington, conocida mundialmente por interpretar a Olivia Pope en Scandal.

La acción transcurre en Los Ángeles, escenario directamente relacionado con las aspiraciones políticas del protagonista. Ese contexto permite que el conflicto familiar avance al mismo tiempo que aumenta el riesgo para la carrera y la imagen pública de Mark.

Cómo es el reparto de Animales