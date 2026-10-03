Antes de que Colin Farrell y Jamie Foxx se convirtieran en dos de los actores más reconocidos de Hollywood, compartieron pantalla para recuperar a una de las parejas policiales más famosas de los años 80. En 2006 protagonizaron Miami Vice, la adaptación cinematográfica de la serie creada por Anthony Yerkovich.

Escrita y dirigida por Michael Mann, uno de los productores ejecutivos de la ficción original, la película dura 2 horas y 12 minutos y está disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

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Lejos de reproducir la estética ochentosa de la serie, el realizador de Heat y Collateral construyó un policial más oscuro y violento.

De qué trata Miami Vice

James “Sonny” Crockett y Ricardo Tubbs son detectives de Miami-Dade especializados en operaciones encubiertas. Su rutina cambia cuando una investigación federal contra una poderosa organización narcotraficante termina comprometida y los policías deben infiltrarse en la estructura criminal.

James "Sonny" Crockett y Ricardo Tubbs son detectives en Miami Vice.

Para conseguirlo, Crockett y Tubbs se hacen pasar por transportistas capaces de trasladar grandes cantidades de droga. La operación los conduce hasta José Yero, responsable de seguridad del grupo, y posteriormente hacia Arcángel de Jesús Montoya, uno de los hombres que controlan el negocio.

El peligro aumenta cuando Crockett inicia una relación con Isabella, una empresaria vinculada directamente con Montoya. El romance amenaza con desdibujar los límites entre la identidad falsa del detective y su verdadera misión.

De la televisión de los 80 a una versión mucho más oscura

La película recuperó a los protagonistas de Miami Vice, emitida por NBC entre 1984 y 1989, pero Mann decidió no hacer una recreación nostálgica. Don Johnson y Philip Michael Thomas habían interpretado originalmente a Crockett y Tubbs, personajes que quedaron asociados a los trajes claros, los autos deportivos y la música de aquella década.

El tráiler de Miami Vice, con Colin Farrell y Jamie Foxx.

La versión cinematográfica eliminó buena parte de esos elementos reconocibles y trasladó la historia al presente. Mann utilizó cámaras digitales para registrar especialmente las escenas nocturnas y buscó que las operaciones policiales tuvieran un aspecto más inmediato y áspero.

Un rodaje marcado por problemas

Gran parte se filmó en locaciones reales y el equipo viajó por Miami, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Brasil para construir el recorrido internacional de los personajes.

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Uno de los episodios graves fue un tiroteo fuera del set que dejó herido a un guardia de seguridad y provocó que parte de la producción abandonara el país antes de lo previsto.

La temporada de huracanes también afectó distintas etapas de la filmación y el final previsto originalmente tuvo que ser alterado.

El rodaje estuvo marcado por graves problemas.

Estrenada en julio de 2006, la película recaudó alrededor de US$164 millones en todo el mundo, frente a un presupuesto estimado de US$135 millones. Con el paso del tiempo, sin embargo, la obra fue revalorizada por parte de la crítica.

Cómo es el reparto de Miami Vice

El elenco combina figuras de Hollywood con actores internacionales que completan el universo criminal y policial de la historia.