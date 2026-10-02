La denuncia por presunto abuso sexual contra Joaquín Levinton generó repercusiones. En medio de la polémica, Abel Pintos, compañero del músico en el jurado de “Es Mi Sueño”, fue consultado sobre el tema durante una entrevista con LAM.

El cantante prefirió mantener una postura cautelosa y señaló que no quiere emitir una opinión sobre una situación que considera delicada. “No opino nada, no lo vi. No opino nada, porque me parecen temas delicados”, sostuvo.

Qué dijo Abel Pintos sobre Joaquín Levinton

Pintos también explicó que su vínculo con Levinton se desarrolla principalmente dentro del programa y que no mantienen una relación cercana fuera de ese ámbito.

“No hablamos por teléfono, tenemos buena onda con mis compañeros, pero no tenemos casi onda fuera del programa”, explicó el artista.

Abel Pintos. Crédito: El Trece

Al referirse específicamente al vínculo que mantienen dentro de “Es Mi Sueño”, Abel Pintos destacó que Levinton es una persona conocida y querida por quienes comparten el ciclo.

“Coincido con Guido, Joaquín es una persona conocida por nosotros y muy querida y por eso se genera esto”, manifestó.

Abel Pintos pidió esperar el avance de la situación

Frente a la denuncia contra Joaquín Levinton, el cantante insistió en la importancia de dejar que el caso avance por las vías correspondientes antes de sacar conclusiones.

Abel Pintos habló en LAM. Captura: América TV

“Son temas delicados. Hay que dejar que transcurran en los contextos que tienen que transcurrir, de la manera correcta”, expresó Abel Pintos.

Finalmente, consultado sobre la continuidad de Levinton en “Es Mi Sueño”, Pintos manifestó su deseo de que el músico continúe formando parte del programa: “Me gustaría que Joaquín continúe en el programa”.