Joaquín Levinton viajó a Córdoba junto a Turf para cumplir con los shows previstos y, en medio de la denuncia en su contra por presunto abuso sexual y amenazas, compartió en sus redes sociales cómo reaccionaron algunas personas al verlo subir al avión.

El cantante, que continúa con la agenda de presentaciones de la banda, publicó un video en sus historias de Instagram en el que se escuchan gritos de apoyo: “¡Vamos! ¡Vamos, Turf! ¡Te amo, Joaco!”.

Joaquín Levinton: así reaccionaron en un avión tras la denuncia en su contra . Video de Instagram.

Levinton compartió las imágenes y mostró así el acompañamiento que recibió durante el viaje. En otro posteo, además, agradeció los mensajes de apoyo que recibió en los últimos días.

“Mil gracias a todos. Los que me apoyaron con tanto cariño, los quiero mucho”, escribió el líder de Turf.

Joaquín Levinton le habló a la gnte tras la denuncia

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

La denuncia contra Levinton fue radicada el 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con el parte policial, Paula lo acusa de abuso sexual y amenazas y relató distintos episodios de violencia física y psicológica durante la relación que, según declaró, mantuvieron entre 2015 y 2020.

Entre los hechos denunciados figura un episodio en el que, según la versión de la denunciante, Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de un encuentro. También afirmó haber encontrado recientemente registros audiovisuales que, según declaró, habrían sido realizados sin su consentimiento.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, que dispuso que la denunciante fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV) y ordenó el cierre y elevación de las actuaciones.

El parte policial también consigna un antecedente de 2023 por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal en la que figuraba el mismo imputado.

Las acusaciones se encuentran bajo investigación judicial y no implican una condena ni determinan la responsabilidad penal de Joaquín Levinton.

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