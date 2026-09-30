Luego de que trascendiera una denuncia en su contra por abuso sexual y amenazas, Joaquín Levinton rompió el silencio a través de sus historias de Instagram y dio su versión de los hechos.

El cantante de Turf y jurado en Es Mi Sueño negó haber sido pareja de la mujer que lo denunció y aseguró que es víctima de acoso.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, escribió Levinton.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y amenazas (captura de Instagram)

Luego, el músico hizo referencia a una denuncia anterior y afirmó que, según su versión, aquella causa se cerró luego de que se presentaran pruebas.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, sostuvo.

Levinton continuó con su relato y aseguró que la mujer habría mantenido contacto con él a pesar de que intentó bloquearla.

“Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, afirmó.

Finalmente, el cantante expresó cómo atraviesa la situación.

“Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación. Joaquín”, cerró.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y amenazas (captura de Instagram)

La denuncia contra Joaquín Levinton

La declaración pública de Levinton se produjo después de que se conociera una denuncia radicada el 28 de septiembre de 2026, en la que una mujer lo acusa de abuso sexual y amenazas.

Según consta en el parte policial, la denunciante sostuvo que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y relató distintos episodios de violencia física y psicológica, abuso sexual y otras situaciones que fueron incorporadas a la presentación judicial.

Entre los hechos denunciados, la mujer relató un episodio en el que, según su versión, Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de un encuentro. También afirmó haber encontrado recientemente registros audiovisuales que, según declaró, habrían sido realizados sin su consentimiento.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, que dispuso que la denunciante fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV) y ordenó el cierre y elevación de las actuaciones.

El parte policial también consigna un antecedente de 2023 por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal en la que figuraba el mismo imputado. Las acusaciones se encuentran en el marco de una investigación judicial y no implican una condena ni determinan la responsabilidad penal de Joaquín Levinton.

Teléfonos útiles si sufrís violencia