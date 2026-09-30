Uno de los puntos centrales de la defensa de Facundo Moyano, en su errática entrevista con Moria Casán fue negar el encuentro con Candela Arizaga, pero ahora la justicia comprobó la versión.

“El cuerpo de investigaciones judiciales confirmó que Juan Facundo Moyano y Candela Magalí Arizaga estuvieron en el hotel”, afirmó Gustavo Méndez.

La documentación quedó en poder de la fiscal del caso, Florencia Nocerez, aclaró el periodista de La Mañana con Moria.

Facundo Moyano con Moria Casán.

Para llegar a esa conclusión se comprobó por “los entrecruzamientos de las antenas del teléfono”.

Los datos irrefutables de la investigación

“Se obtuvieron coincidencias de impactos en las celdas cercanas al hotel de ambos teléfonos a lo largo de varios días durante extensos periodos”, explicó el panelista.

“Se obtuvieron coincidencias de impactos en las celdas cercanas al hotel de ambos teléfonos a lo largo de varios días durante extensos periodos”

Luego leyó el expediente: “El teléfono del imputado registra varios impactos en Avenida Belgrano y Perú y el teléfono de la denunciante en Avenida Belgrano 402, Avenida Belgrano y Defensa. El hotel se encuentra ubicado aproximadamente en el medio de la locación de ambos grupos de celda”.

El documento que confirma el encuentro prohibido de Facundo Moyano y Candela Arizaga.

“Antes de ir a llegar al hotel Moyano apagó el teléfono. Entonces, para la fiscal, en base a este informe y los entrecruzamientos de los teléfonos de Moyano y Candela, se vieron el hotel”, continuó.

Facundo Moyano y Candela Arizaga estuvieron juntos en un hotel (Foto: Instagram @gossipeame)

Por eso es que se le renovó la restricción acercamiento a Facundo Moyano para evitar que se encuentre con Candela Arizaga, y además enfrenta el riesgo de ser condenado a hasta un año de prisión por desobediencia.

De todas formas, también restan las conclusiones del análisis de las cámaras de seguridad ciudadana y del propio hotel en cuestión.