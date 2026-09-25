La irrupción de Facundo Moyano en vivo en La Mañana con Moria para defenderse de las acusaciones mediáticas fue sorpresiva.

Es que el líder sindical le había pedido personalmente a Moria que le diera un espacio para ejercer su derecho a réplica, pero llegó sobre el final del programa en un estado errático.

Al punto que la One mutó de enojo a compasión, ya que además recibió una medalla de parte del invitado.

Facundo Moyano con Moria Casán.

“Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me endilgan. Yo me puedo bancar que me digan corrupto (...) Pero siento que todos pueden hablar de mí aunque nadie tiene que justificar nada. Pero yo tengo que justificar. Y lo acepto, lo hago”, arrancó en medio de un repudio a Jonatan Viale.

Con un discurso sin desarrollo coherente continuó mientras se trababa al hablar y gesticulaba efusivo: “No le creen a Candela. Tipo (sic), la defienden pero no le creen.”

Facundo Moyano con Moria Casán.

“Candela casi se muere. A ver, yo no dije que Candela tuvo un paro cardíaco porque me quise hacer el héroe. Yo lo digo porque se desmayó, la quedó (sic) o tuvo una experiencia cercana a la muerte. Pues tuvo algo que yo la vi fiambre (sic) y le hice RCP”, aclaró con vehemencia sobre el confuso fin de semana en su departamento con Candela Arizaga.

Facundo Moyano con Moria Casán.

El gesto de Moria en vivo con Facundo Moyano

En ese punto, Moria notó que Facundo estaba desbordado y le sostuvo el micrófono de mano para que pudiera continuar expresándose.

Facundo Moyano con Moria Casán.

Es que Moyano constantemente sacaba la lengua para pasársela por los labios, como si estuviese deshidratado.

Para ordenar sus pensamientos, Facundo cerró los ojos con fuerza y manifestó: “Yo no estuve llorando anoche por las críticas...”.

“El policía nunca habló Candela con él porque ella no podía hablar. Candela no estaba, había otra cosa dentro de Candela. No sé lo que le pasó, si fue un brote, si fue un SM (sic). No lo sé porque no soy médico y me puedo equivocar. Pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y dije que tuvo un paro cardíaco y estaba documentado”.

En un momento, Facundo Moyano citó a Los Simpsons para describir su situación, hasta que Moria Casán decidió darle el pase a Puro Show y continuar con el mano a mano en un falso vivo que se verá completo el lunes a las 9 por eltrece.