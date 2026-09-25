El conflicto entre Mariana Nannis y Melody Luz volvió a quedar en el centro de la escena después de que la empresaria se refiriera públicamente a su rol como abuela. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas para la pareja de Alex Caniggia aseguró que su hija Venezia crece sin saber quién es su abuela paterna.

El enfrentamiento entre ambas se remonta al embarazo de Melody. En aquel momento, la empresaria les exigió a su hijo y su pareja que dejaran el departamento que ocupaban en Puerto Madero.

Según recordó ahora la bailarina durante un móvil con Desayuno Americano (América TV), recibieron el aviso con muy poco margen. A partir de ese episodio, la relación entre Alex y su madre quedó completamente quebrada.

Foto: Instagram.

LA FRASE DE MARIANA NANNIS QUE VOLVIÓ A ENCENDER LA POLÉMICA

Luego del episodio del departamento, Melody Luz contó que Alex Caniggia y Mariana Nannis no volvieron a hablar. Por este motivo, la mediática aún no conoce a su nieta, Venezia. Ahora, a raíz de la muerte de Chiche Gelblung, se encendió nuevamente la polémica dentro de la familia Caniggia.

Fue Nannis quien se comunicó con un programa para recordar al conductor y, durante la conversación, también habló sobre sus hijos y el distanciamiento con los mellizos. Fue entonces cuando hizo una declaración sobre su rol como abuela que generó repercusiones: “A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”.

Melody Luz volvió a hablar de Mariana Nannis y su nulo vínculo con su hija, Venezia (Video: Desayuno Americano)

Al ser consultada por esas palabras, Melody recordó la postura de Nannis. “Lo que sí retuve es que ella no perdía el sueño o algo así, o que no le sacaba el sueño el ser o no ser abuela, sino que se haya muerto Chiche. Creo que una abuela, una buena madre, no diría eso, pero bueno, no me sorprende”.

Uno de los puntos más contundentes de la respuesta de Melody tuvo que ver con la relación entre Nannis y su nieta. La bailarina aseguró que Venezia no siente la ausencia de su abuela paterna porque directamente no tiene conocimiento de quién es. “No sabe. Su abuela es mi mamá. La otra persona no sabe quién es”, sostuvo.

En esa línea, Melody consideró que no existe ningún motivo para que su hija busque acercarse a Nannis: “Mi hija no tiene por qué acercarse a una persona que es así de mala”. Además, remarcó que Venezia sí cuenta con una abuela presente del lado materno y que crece rodeada de familiares que ocupan ese lugar en su vida.

Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de las críticas tras mostrar el cumpleaños de Melody Luz. Crédito: Instagram

La bailarina también se refirió al episodio que terminó con la salida de la pareja del departamento de Puerto Madero y contradijo la versión de Nannis. “Si le habían cambiado las paredes, eso fue Charlotte, nosotros no fuimos y no estaba destrozado”, aclaró Melody, en referencia a los dichos sobre el estado en el que habría quedado la propiedad.

Incluso recordó que, pese al conflicto, decidió despedirse de una manera cordial. Antes de abandonar el departamento, le dejó a Nannis un ramo de 25 rosas acompañado por una nota que decía “Gracias Mariana”. “Mi gracias fue como: bueno, gracias por dejarme vivir este tiempo acá. Yo no actúo igual que las otras personas que actuaron mal conmigo”, explicó.

Según relató, el conflicto tampoco terminó con la mudanza. Melody aseguró que Nannis continuó reclamándole a Alex el pago de las expensas del departamento, algo que, de acuerdo con su versión, él finalmente no hizo. “El que hoy en día tiene familia, tiene amor, tiene éxito y le va muy bien es a Alex. Y a mí también, porque yo tengo una familia que no le importa lo material, no le importa el departamento, no le importan las marcas, cosa que a ella sí”, cerró Melody.