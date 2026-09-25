A poco más de una semana de haberse convertido en la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham habría quedado en medio de una inesperada tensión con Telefe.

Según reveló Santiago Riva Roy en Bondi Live, dentro del canal no habría caído bien la actitud que la campeona adoptó después de abandonar la casa.

El periodista aseguró haber hablado con una importante figura de la señal, quien habría sido contundente al referirse a la participante.

“Sol está subida al caballo. Para mí es una mina sin recursos. Todo lo que sabe es hablar mal de las personas y tirar bosta”, reprodujo Riva Roy al aire.

Sin embargo, el supuesto malestar no estaría relacionado únicamente con las declaraciones públicas de Sol.

De acuerdo con la misma versión, también habría generado incomodidad su postura respecto de los programas a los que acepta asistir luego de su triunfo en el reality.

“Encima se cree que puede elegir a dónde va y a dónde no”, agregó el periodista sobre lo que le habrían transmitido desde Telefe.

Solange Abraham, sin filtro antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

LA SUPUESTA INTERNA DE SOL ABRAHAM CON TELEFE

Desde que ganó Gran Hermano Generación Dorada, Sol quedó rápidamente en el centro de distintas polémicas. En las redes sociales aparecieron cuestionamientos sobre su triunfo y también protagonizó momentos tensos durante algunas de sus apariciones televisivas.

Uno de ellos ocurrió con Georgina Barbarossa, quien fue muy crítica con la campeona durante su visita al programa.

En paralelo, surgieron versiones sobre una posible incorporación de Abraham a la programación de Telefe. Tras la salida de Evangelina Anderson de Cortá por Lozano, tanto Sol como Yanina Zilli habían aparecido entre los nombres mencionados como posibles reemplazantes.

Finalmente, Eliana Guercio fue confirmada para ocupar ese lugar, una decisión que coincidió con las versiones sobre el supuesto malestar que existiría dentro de la señal con la reciente ganadora del reality.

Por el momento, ni Sol Abraham ni Telefe confirmaron públicamente que exista un conflicto entre ambas partes.

QUÉ PREMIO GANÓ SOL ABRAHAM EN GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Sol se convirtió en la campeona de Gran Hermano Generación Dorada luego de imponerse en la final con el 51,8% de los votos, superando a Yipio.

Por su victoria recibió 70 millones de pesos, además de una vivienda prefabricada y un reintegro de gastos mediante una billetera virtual. Por su parte, Yipio, que terminó en el segundo lugar, obtuvo 20 millones de pesos y otra vivienda.