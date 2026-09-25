Con la llegada de la primavera, muchas plantas comienzan una etapa de mayor actividad y crecimiento después de los meses más fríos. Para acompañar ese proceso, existen diferentes preparados y trucos caseros que buscan mejorar el estado del sustrato y favorecer el desarrollo de nuevos brotes y raíces.

Una de las alternativas que propone Huerta Forestal de Jaime, canal de YouTube especializado en jardinería y huerta, utiliza dos ingredientes habituales de cualquier cocina: lentejas y arroz. El procedimiento requiere varios días de preparación, ya que primero hay que conseguir que las legumbres comiencen a germinar.

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Según explica el jardinero, la combinación apunta a aprovechar, por un lado, las sustancias presentes durante la germinación de las lentejas y, por otro, el almidón del arroz. El preparado posteriormente se diluye en agua y puede utilizarse para regar plantas que muestran signos de deterioro.

Cómo preparar el revitalizador casero para las plantas

El primer paso consiste en colocar un puñado de lentejas sobre un plato o recipiente. No hace falta utilizar una cantidad exacta: de acuerdo con la explicación de Huerta Forestal de Jaime, una porción tomada con la mano resulta suficiente.

Las lentejas se usan como un "revitalizador" casero para las plantas. Foto: IA

Las lentejas deben cubrirse con papel de cocina húmedo. Inicialmente se puede agregar bastante agua para hidratarlas, pero después hay que retirar el excedente. El objetivo es conservar una humedad constante sin dejarlas completamente sumergidas, ya que podrían pudrirse.

Luego hay que cubrir el recipiente con film transparente o algún material que permita generar una especie de pequeño efecto invernadero. El jardinero recomienda dejarlo aproximadamente cinco días en un sector de la casa sin sol directo, con cierta oscuridad y protegido del frío.

Transcurrido ese tiempo, las lentejas deberían haber germinado y desarrollado pequeñas raíces y brotes. El canal vincula esta etapa con la presencia de auxinas, un grupo de fitohormonas relacionadas con diferentes procesos de crecimiento vegetal.

Qué hacer con las lentejas después de los cinco días

Una vez germinadas, llega el momento de preparar la mezcla. En una licuadora se colocan alrededor de 1,5 litros de agua reposada, un puñado abundante de arroz sin lavar y las lentejas germinadas.

El arroz es incorporado por su contenido de almidón. En el video, el jardinero lo describe como el componente “energético” del preparado y sostiene que complementa a las lentejas. Para conservar la mayor cantidad posible de almidón, recomienda utilizarlo directamente, sin lavarlo previamente.

Todos los ingredientes se procesan a máxima potencia durante uno o dos minutos, hasta obtener una preparación homogénea. Después, el líquido debe diluirse: la fórmula presentada utiliza una garrafa con aproximadamente ocho litros de agua.

Antes de aplicarlo, Huerta Forestal de Jaime aconseja colar el preparado para separar los restos sólidos de arroz y lentejas. Aunque esos residuos pueden incorporarse al suelo, señala que pueden tardar en degradarse y comenzar a fermentar, especialmente cuando se utilizan en plantas de interior o cultivadas en macetas. Los sólidos sobrantes también pueden destinarse al compost.

Cada cuánto se puede usar este preparado con lentejas

La recomendación del canal es utilizar el líquido para realizar un riego abundante una vez por semana, principalmente sobre ejemplares deteriorados, aunque también plantea su aplicación en plantas saludables.

El momento sugerido es a última hora de la tarde. El jardinero indica que mantiene este esquema durante varias semanas y asegura haber observado cambios entre la segunda y la tercera semana de aplicación.

De todos modos, este tipo de preparado casero no reemplaza los cuidados básicos que necesita cada especie. Antes de intentar recuperar una planta deteriorada conviene revisar factores como el riego, la cantidad de luz, el drenaje, el estado de las raíces y la calidad del sustrato.

De hecho, en el propio procedimiento de Huerta Forestal de Jaime, la renovación de los nutrientes del sustrato aparece como otro de los elementos centrales para recuperar una planta y favorecer su desarrollo durante los meses de mayor crecimiento.