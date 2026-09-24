Tom Hanks ya era una figura reconocida de Hollywood cuando recibió una propuesta difícil de rechazar: 7 millones de dólares garantizados para protagonizar una película. Sin embargo, el actor decidió resignar buena parte de ese dinero y apostar por un acuerdo mucho más arriesgado.

La película era Forrest Gump, estrenada en 1994 y convertida después en uno de los mayores éxitos de su carrera. Hanks cambió la seguridad de un salario millonario por una participación en los ingresos generados por la producción, una decisión que podía dejarlo con mucho menos dinero si la película fracasaba.

// Un lujo oculto en el streaming: la película que tiene una las mejores actuaciones de Tom Hanks

El resultado terminó siendo exactamente el contrario. El film protagonizado por Hanks se transformó en un fenómeno mundial, recaudó cientos de millones de dólares y convirtió aquel acuerdo en una de las operaciones más lucrativas de su trayectoria profesional.

Por qué Tom Hanks rechazó los 7 millones de dólares

El presupuesto de Forrest Gump rondaba los 55 millones de dólares y el estudio buscaba contener los costos de producción. En ese contexto, tanto Hanks como el director Robert Zemeckis aceptaron modificar las condiciones económicas de sus contratos.

El actor tenía previsto recibir 7 millones de dólares, mientras que Zemeckis cobraría 5 millones. En lugar de conservar esos honorarios garantizados, ambos resignaron gran parte de las cifras acordadas y pasaron a recibir un porcentaje de la recaudación bruta de la película.

Tom Hanks Uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos. Por: REUTERS

La apuesta no terminó allí. Durante el rodaje surgieron nuevas diferencias relacionadas con el presupuesto. Paramount no quería financiar algunas escenas adicionales y Hanks y Zemeckis pusieron dinero de sus propios bolsillos para poder realizarlas.

Entre ellas estaba una de las secuencias más recordadas de la película: el extenso recorrido de Forrest por Estados Unidos. A cambio del aporte económico realizado para continuar el rodaje, actor y director consiguieron aumentar su participación en los ingresos.

Era una decisión con un riesgo concreto. Si Forrest Gump tenía un mal desempeño en los cines, Hanks no solo habría resignado buena parte de los millones que tenía garantizados, sino que también habría invertido dinero propio en una producción que no había funcionado.

Cuánto dinero ganó Tom Hanks con Forrest Gump

La película llegó a los cines en julio de 1994 y cualquier temor desapareció rápidamente. Forrest Gump recaudó alrededor de 678 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales unos 330 millones correspondieron a Norteamérica y cerca de 348 millones al resto de los mercados.

Forrest Gump, la película más exitosa de Tom Hanks. Foto: YouTube

El éxito también llegó en la temporada de premios. La producción consiguió 13 nominaciones a los Oscar y ganó seis estatuillas, incluidas Mejor Película, Mejor Director para Robert Zemeckis y Mejor Actor para Hanks. Para el protagonista fue su segundo Oscar consecutivo después del obtenido por Philadelphia.

Pero la dimensión económica de aquella decisión fue igualmente impactante. Gracias a las condiciones negociadas, Hanks terminó cobrando unos 70 millones de dólares por Forrest Gump, aproximadamente 63 millones más que los 7 millones contemplados inicialmente.

De esta manera, lo que inicialmente podía parecer una renuncia millonaria terminó multiplicando por diez el monto originalmente previsto. Tom Hanks cambió un ingreso seguro por una participación en el éxito de la película y la apuesta terminó jugando completamente a su favor.

Forrest Gump no solo se convirtió en una de las películas más reconocidas de su carrera: también demostró que, algunas veces, renunciar a una fortuna garantizada puede terminar siendo un negocio mucho más grande.