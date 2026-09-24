Qué es y cómo se prepara el Ca tim nuong, una de las recetas vietnamitas más famosas

El Ca tim nuong es una preparación vietnamita que tiene a la berenjena como protagonista y combina sabores intensos, frescos y ligeramente picantes. La clave está en cocinar el vegetal directamente sobre el fuego hasta conseguir una pulpa muy tierna y un característico toque ahumado.
En esta versión, la berenjena asada se acompaña con una salsa de cebolla de verdeo, ajo, chile, lima y soja. El verdeo se cocina con aceite muy caliente, una técnica que permite suavizarlo sin perder completamente su frescura y que aporta una textura particular al plato.
El resultado se completa con maní triturado, cilantro y finos hilos de batata frita, que suman crocante y contrastan con la textura cremosa de la berenjena. Es una receta diferente, ideal para preparar en casa y servir como entrada o como plato principal liviano.
Ingredientes
PARA 4 PORCIONES
- 4 berenjenas medianas
Para la salsa
- ½ atado cebolla de verdeo.
- 2 dientes de ajo.
- 2 chiles rojos.
- Jugo de 2 limas.
- 10 cc salsa de soja.
- 5 cc salsa de ostras vegetariana (opcional).
- Una taza aceite vegetal neutro.
- Una pizca pimienta negra molida.
- Sal, cantidad necesaria.
Para terminar el plato
- 4 cucharadas de maní pelado sin sal.
- Una batata.
- Aceite para freír, cantidad necesaria.
- Un puñado de hojas de cilantro.
Procedimiento
- Preparar el verdeo: cortar la parte verde de la cebolla de verdeo al bies, es decir, en diagonal. Reservar la parte blanca para otra preparación.
- Picar los aromáticos: picar finamente los dientes de ajo y los chiles rojos previamente despepitados.
- Comenzar la salsa: colocar en un bowl resistente al calor el verdeo junto con el ajo y los chiles.
- Calentar el aceite: llevar el aceite vegetal a una olla y calentarlo hasta que esté muy caliente. Volcarlo con cuidado sobre la mezcla de verdeo, ajo y chile.
- Completar la salsa: una vez fría la preparación, dejar decantar y retirar el excedente de aceite. Agregar el jugo de lima, la salsa de soja y, si se utiliza, la salsa de ostras vegetariana. Condimentar con pimienta negra y corregir con sal si fuera necesario.
- Preparar la batata: pelarla y cortarla en una juliana muy fina. También se puede utilizar una mandolina para conseguir tiras parejas.
- Freír: cocinar los hilos de batata en aceite a fuego medio hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.
- Asar las berenjenas: colocar las berenjenas directamente sobre una hornalla a fuego fuerte. Girarlas a medida que la piel se vaya quemando para cocinar todos sus lados.
- Controlar la cocción: mantenerlas sobre el fuego durante algunos minutos, hasta que la piel esté completamente tostada y el interior se encuentre bien tierno.
- Pelar: retirar las berenjenas del fuego y, con ayuda de dos tenedores, quitar cuidadosamente toda la piel quemada.
- Servir el Ca tim nuong: abrir cada berenjena por la mitad y distribuir por encima aproximadamente dos cucharadas de salsa. Terminar con maní triturado, los hilos crocantes de batata y hojas de cilantro fresco.
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