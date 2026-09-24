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Qué es y cómo se prepara el Ca tim nuong, una de las recetas vietnamitas más famosas

Una preparación llena de sabor que combina berenjena asada, una intensa salsa de verdeo y un toque crocante de maní y batata.

Ca tim nuong, berenjena asada al estilo vietnamita. Foto: Freepik
Ca tim nuong, berenjena asada al estilo vietnamita. Foto: Freepik

El Ca tim nuong es una preparación vietnamita que tiene a la berenjena como protagonista y combina sabores intensos, frescos y ligeramente picantes. La clave está en cocinar el vegetal directamente sobre el fuego hasta conseguir una pulpa muy tierna y un característico toque ahumado.

En esta versión, la berenjena asada se acompaña con una salsa de cebolla de verdeo, ajo, chile, lima y soja. El verdeo se cocina con aceite muy caliente, una técnica que permite suavizarlo sin perder completamente su frescura y que aporta una textura particular al plato.

El resultado se completa con maní triturado, cilantro y finos hilos de batata frita, que suman crocante y contrastan con la textura cremosa de la berenjena. Es una receta diferente, ideal para preparar en casa y servir como entrada o como plato principal liviano.

Comensales
4

Ingredientes

PARA 4 PORCIONES

  • 4 berenjenas medianas

Para la salsa

  • ½ atado cebolla de verdeo.
  • 2 dientes de ajo.
  • 2 chiles rojos.
  • Jugo de 2 limas.
  • 10 cc salsa de soja.
  • 5 cc salsa de ostras vegetariana (opcional).
  • Una taza aceite vegetal neutro.
  • Una pizca pimienta negra molida.
  • Sal, cantidad necesaria.

Para terminar el plato

  • 4 cucharadas de maní pelado sin sal.
  • Una batata.
  • Aceite para freír, cantidad necesaria.
  • Un puñado de hojas de cilantro.

Procedimiento

  1. Preparar el verdeo: cortar la parte verde de la cebolla de verdeo al bies, es decir, en diagonal. Reservar la parte blanca para otra preparación.
  2. Picar los aromáticos: picar finamente los dientes de ajo y los chiles rojos previamente despepitados.
  3. Comenzar la salsa: colocar en un bowl resistente al calor el verdeo junto con el ajo y los chiles.
  4. Calentar el aceite: llevar el aceite vegetal a una olla y calentarlo hasta que esté muy caliente. Volcarlo con cuidado sobre la mezcla de verdeo, ajo y chile.
  5. Completar la salsa: una vez fría la preparación, dejar decantar y retirar el excedente de aceite. Agregar el jugo de lima, la salsa de soja y, si se utiliza, la salsa de ostras vegetariana. Condimentar con pimienta negra y corregir con sal si fuera necesario.
  6. Preparar la batata: pelarla y cortarla en una juliana muy fina. También se puede utilizar una mandolina para conseguir tiras parejas.
  7. Freír: cocinar los hilos de batata en aceite a fuego medio hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.
  8. Asar las berenjenas: colocar las berenjenas directamente sobre una hornalla a fuego fuerte. Girarlas a medida que la piel se vaya quemando para cocinar todos sus lados.
  9. Controlar la cocción: mantenerlas sobre el fuego durante algunos minutos, hasta que la piel esté completamente tostada y el interior se encuentre bien tierno.
  10. Pelar: retirar las berenjenas del fuego y, con ayuda de dos tenedores, quitar cuidadosamente toda la piel quemada.
  11. Servir el Ca tim nuong: abrir cada berenjena por la mitad y distribuir por encima aproximadamente dos cucharadas de salsa. Terminar con maní triturado, los hilos crocantes de batata y hojas de cilantro fresco.

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