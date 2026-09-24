Qué es y cómo se prepara el Ca tim nuong, una de las recetas vietnamitas más famosas

El Ca tim nuong es una preparación vietnamita que tiene a la berenjena como protagonista y combina sabores intensos, frescos y ligeramente picantes. La clave está en cocinar el vegetal directamente sobre el fuego hasta conseguir una pulpa muy tierna y un característico toque ahumado.

En esta versión, la berenjena asada se acompaña con una salsa de cebolla de verdeo, ajo, chile, lima y soja. El verdeo se cocina con aceite muy caliente, una técnica que permite suavizarlo sin perder completamente su frescura y que aporta una textura particular al plato.

El resultado se completa con maní triturado, cilantro y finos hilos de batata frita, que suman crocante y contrastan con la textura cremosa de la berenjena. Es una receta diferente, ideal para preparar en casa y servir como entrada o como plato principal liviano.

Comensales 4 Ingredientes PARA 4 PORCIONES 4 berenjenas medianas Para la salsa ½ atado cebolla de verdeo.

atado cebolla de verdeo. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. 2 chiles rojos.

chiles rojos. Jugo de 2 limas.

10 cc salsa de soja.

cc salsa de soja. 5 cc salsa de ostras vegetariana (opcional).

cc salsa de ostras vegetariana (opcional). Una taza aceite vegetal neutro.

taza aceite vegetal neutro. Una pizca pimienta negra molida.

pizca pimienta negra molida. Sal, cantidad necesaria. Para terminar el plato 4 cucharadas de maní pelado sin sal.

cucharadas de maní pelado sin sal. Una batata.

batata. Aceite para freír, cantidad necesaria.

Un puñado de hojas de cilantro.

Procedimiento

Preparar el verdeo: cortar la parte verde de la cebolla de verdeo al bies, es decir, en diagonal. Reservar la parte blanca para otra preparación. Picar los aromáticos: picar finamente los dientes de ajo y los chiles rojos previamente despepitados. Comenzar la salsa: colocar en un bowl resistente al calor el verdeo junto con el ajo y los chiles. Calentar el aceite: llevar el aceite vegetal a una olla y calentarlo hasta que esté muy caliente. Volcarlo con cuidado sobre la mezcla de verdeo, ajo y chile. Completar la salsa: una vez fría la preparación, dejar decantar y retirar el excedente de aceite. Agregar el jugo de lima, la salsa de soja y, si se utiliza, la salsa de ostras vegetariana. Condimentar con pimienta negra y corregir con sal si fuera necesario. Preparar la batata: pelarla y cortarla en una juliana muy fina. También se puede utilizar una mandolina para conseguir tiras parejas. Freír: cocinar los hilos de batata en aceite a fuego medio hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Asar las berenjenas: colocar las berenjenas directamente sobre una hornalla a fuego fuerte. Girarlas a medida que la piel se vaya quemando para cocinar todos sus lados. Controlar la cocción: mantenerlas sobre el fuego durante algunos minutos, hasta que la piel esté completamente tostada y el interior se encuentre bien tierno. Pelar: retirar las berenjenas del fuego y, con ayuda de dos tenedores, quitar cuidadosamente toda la piel quemada. Servir el Ca tim nuong: abrir cada berenjena por la mitad y distribuir por encima aproximadamente dos cucharadas de salsa. Terminar con maní triturado, los hilos crocantes de batata y hojas de cilantro fresco.

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