Este martes, Wanda Nara presentó la nueva temporada de MasterChef Celebrity con la presencia de todos los participantes, pero un detalle le arruinó la noche: las preguntas de Karina Iavícoli la pusieron muy nerviosa y no solo la insultó, sino que hasta le pidió a su madre, también panelista de LAM, que le tire de los pelos.

“Esta pelot…”, se le escuchó decir a la conductora, molesta por las preguntas de Iavícoli sobre su real vínculo con Martín Migueles, a quien Wanda y su madre negaron en vivo, y, sobre todo, acerca la causa que impulsa el Banco Central de la República Argentina contra el empresario / personal trainer y su socio, Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio.

Wanda Nara, Yanina Latorre y Karina Iavícoli (Fotos: capturas América TV)

En todos los programas de América, los conductores y panelistas fustigaron sin piedad a Wanda Nara durante toda la jornada por su intempestiva actitud, pero Yanina Latorre se destacó por su verborragia y por descubrir el verdadero motivo de la bronca de Wanda Nara. “Karina le habló bien, y ella empezó a cambiar de tema con L-Gante…”, observó en SQP.

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“Wanda creyó que le iban a hablar de Masterchef porque en LAM está la madre”, dijo Yanina, y agregó: “Norita está ahí porque Wanda la autorizó y nunca va a decir nada que la incomode, pero tampoco Norita puede ir al corte e increpar a Iavícoli. Vos no trabajás de mamá, vos sos panelista, estás haciendo un laburo...”, señaló.

“Podés enojarse, pero ella cortó el móvil ahí y está demostrando que no se la banca. Si fuera al revés, que Mauro vive con una denunciada por comprar dólar oficial y venderlo al blue y es socia de Piccirillo que está preso, es un drama. No le da nunca más las nenas”, apuntó la conductora.

Wanda Nara y Yanina Latorre (Fotos: capturas América TV)

“Wanda se va porque no se bancó la pregunta. Después se hace la ‘me banco todo’. Y decir ‘Esta pelotuda’... No tiene razón y no contesta porque Karina tiene razón y porque sabe la verdad”, afirmó Yanina. ¿Podría haber contestado? No sé. Igual Wanda cree todo lo que le dice Migueles. El tipo le dice ‘No, es una mentira’, y ella le cree todo”, cerró.

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