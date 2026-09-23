La entrevista que Wanda Nara le dio a LAM en plena presentación de MasterChef Celebrity terminó en escándalo, y este miércoles se conoció la actitud de la conductora ante la prensa que se acercó hasta el evento.

“Se fue enojada”, afirmó Naiara Vecchio, presente en el restaurante donde Telefe hizo el gran lanzamiento.

“De hecho, tenía que hacer más notas con otros medios y las hizo más rápido, en conjunto”, agregó la panelista de Los Profesionales de Siempre.

Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

La diferencia que hizo Wanda fue porque “faltaba tiempo”, debido a lo mucho que se extendió con Ángel de Brito, por la consulta respecto a la denuncia que hizo el Banco Central hizo contra su novio, por operaciones cambiarias irregulares de más de 250 millones de dólares durante el cepo cambiario.

Qué sintió Wanda Nara

Según la periodista, “Wanda sentía que era un momento de celebración, pero le impactó la pregunta sobre Martín Migueles” que le hizo Karina Iavícoli.

Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Eso la “sacó de su perfil histriónico”.

“Ella quería hablar de MasterChef de la alegría. Tampoco se metió en el barro de Mauro Icardi por la inhabilitación de la licencia de conducir. No quiere tener conflicto porque su imagen en Telefe ahora sería angelical, familiar”, cerró su descripción del malestar de Wanda Nara con la prensa.