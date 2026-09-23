Pasó poco más de un año desde que L-Gante blanqueó sus dudas respecto de la forma en que Maxi el Brother lo representaba, y luego de que intervengan los abogados, el cantante y el mánager llegaron a un nuevo acuerdo.

Para dejar atrás el contrato que Elián Valenzuela consideraba leonino, y tras convencerse de que se necesitaban mutuamente, se invirtieron los términos del reparto de las ganancias que antes beneficiaban a Maximiliano Barbaccia.

Fue Paula Varela quien explicó los pormenores en Intrusos.

L-Gante y Maxi el Brother. (Foto: @maxielbrother)

Punto a punto, el nuevo acuerdo entre L-Gante y Maxi el Brother

1- Sale Lourdes, la pareja de Maxi, y entra Yamil, que es el hermano de L-Gante.

2- En cuanto a los porcentajes, Elián se quedaría con el 70, Maxi el 25. 5 para Yamil. eso si el evento lo trae Maxi.

3- Si el evento lo trae Yamil, los porcentajes son 70 para L-gante, 25 para el hermano y 5 para Maxi.

4- Se clasificó todo el tema de los ingresos y contratos musicales. Ahora todo lo que venga tiene ser visto previamente por Elián.

5- Las partes resolvieron sus diferencias, en la rendición de cuentas solicitadas, no teniendo nada más que reclamar.

6-Todos los ingresos relacionados con las plataformas digitales quedan para L-Gante.