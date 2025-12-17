A dos meses del escándalo que sacudió el mundo de la música urbana, Maxi El Brother decidió hablar y dar su versión sobre el conflicto que lo enfrentó con L-Gante. El exrepresentante del cantante aseguró que no se quedó con ningún dinero y explicó por qué el cantante le reclama una casa que está a nombre de su esposa.

“Con Elián no hablo hace dos meses. Sí, intercambiamos unos mensajes después de que yo mandé un mensaje al programa de Moria, donde quedamos en reunirnos”, contó Maxi este miércoles en diálogo con Intrusos. El vínculo laboral entre Elián Valenzuela y Maximiliano Barbaccia se rompió a mediados de octubre, cuando estalló la pelea por cuestiones económicas.

L-Gante y Maxi El Brother (Fotos: captura El Nueve / Instagram)

Consultado sobre los reclamos de su exrepresentado, Maxi fue tajante. “Yo no me quedé con ningún dinero, todo el dinero se rindió. Siempre se rendía después de cada gira, de cada show, o cuando se cobraba algún sponsor, siempre se rindió ese dinero”, le dijo a Adrián Pallares y su equipo.

MAXI EL BROTHER EXPLICÓ POR QUÉ L-GANTE LE RECLAMA UNA CASA

Respecto a la polémica por una casa que no estaría a nombre de L-Gante, el exmanager explicó: “Cosas de él a nombre mío no hay nada… Creo que hay un auto, pero estamos haciendo una transferencia con su hermano, con Yamil, que creo que se lo regaló a él”.

Sobre la vivienda, Maxi detalló: “Lo de la casa es una inversión que yo estaba haciendo. La casa queda al lado de la mía, yo tenía dos lotes hace un tiempo, después empecé a construir con una constructora e hice esos planes de llave en mano que te dan a pagar en cuotas. Pero lo tomé como una inversión, para no gastarme la plata en otra cosa, y cuando Elián la vio, se la ofrecí con una facilidad de pago. Pero él nunca me dio dinero, nunca nada”.

L-Gante y Maxi el Brother (Foto: Instagram)

Esta explicación no convenció a Karina Iavícoli, que le preguntó a Maxi por los rumores que indicaban que L-Gante no tenía dinero ni para sus gastos cotidianos. El exmanager respondió: “No, no era así… Quizás él quería que se viera eso para que no le pidan plata, o algo por el estilo. Un pibe que anda por todos lados casi con un kilo de oro en el cuello, en jet privado todo el verano, no creo que no tenga plata. Él mismo después salió a aclararlo”.

