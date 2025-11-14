L-Gante atraviesa un duro momento financiero luego del quiebre laboral con Maxi El Brother. Tiene una deuda que rondaría los 36 millones de pesos y, lejos de dramatizar, publicó un meme.

Sabrina Cipolla, abogada y hermana de Alejandro Cipolla, reveló que el artista tiene un fuerte pasivo en sus cuentas: “Hasta la fecha no han abonado la deuda, por eso es que Elián no puede salir del país. La medida no se levanta hasta que no abonen esto”.

Por ese motivo, el cantante no podría salir del país y, además, la deuda se incrementa: “Más o menos son 36 millones de pesos, y se actualiza con el índice de inflación”.

L-Gante y un desopilante meme sobre sus deudas que no pasó desapercibido(Foto: Movilpress).

EL MEME DE L-GANTE POR SUS DEUDAS

A partir de la situación que transita Marcelo Tinelli, circuló en redes sociales un meme con la cara del conductor y la frase: “Tinelli viendo que estás más endeudado que él”.

L-Gante y un desopilante meme sobre sus deudas que no pasó desapercibido | Créditos: X Instrusos

Enseguida, L-Gante publicó la imagen y escribió: “Tranqui”. Enseguida se viralizó e Intrusos se hizo eco.