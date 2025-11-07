L-Gante apareció públicamente el último jueves por la tarde tras el fin de su vínculo laboral con su exrepresentante, Maxi El Brother. El cantante de cumbia 420 lanzó una edición especial en vinilo blanco de su álbum estrenado en el 2024, Celda 4, en un encuentro especial con sus fanáticos en el Shopping Abasto y Ciudad estuvo presente.

El músico firmó autógrafos a miles de seguidores que estuvieron en el lugar esperándolo desde temprano para conocerlo, con quienes también se sacó fotos y se dio abrazos sentidos. Días atrás estrenó su nueva canción, Blin Blin, que marca una nueva era en su música, y ahora sorprendió a sus fans con este gesto que lo hace especial.

(Foto: Movilpress).

Elián Valenzuela cantó algunos de sus temas escritos el tiempo que estuvo privado de su libertad y de esta manera llenó de su arte cada rincón del centro comercial. Estuvo acompañado por su madre, Claudia, su amigo y quien le maneja la prensa, Luis Perdomo, entre otros amigos.

Claudia Valenzuela acompañó a L-Gante en la firma de su disco de vinilo blanco Celda 4 (Foto: Movilpress).

En un ida y vuelta con este portal, la mamá de L-Gante aseguró que la relación con Maxi está terminada: “No hay vínculo”; e hizo también referencia a los rumores que indican que Perdomo sería el nuevo representante: “No, no”.

LAS FOTOS DEL ENCUENTRO DE L-GANTE CON SUS FANS EN UN CENTRO COMERCIAL

L-Gante firmó su disco de vinilo blanco Celda 4 acompañado de Luis Perdomo (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.