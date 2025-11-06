Tras semanas de rumores y especulaciones sobre el entorno de Elián “L-Gante” Valenzuela, su mamá, Claudia Valenzuela, decidió hablar y despejar todas las dudas sobre los vínculos que rodean al artista.

En medio de la felicidad por acompañar a su hijo en la firma de vinilos de su nuevo trabajo discográfico que se llevó a cabo en el shopping Abasto, Claudia contó cómo repercutió los últimos escándalos en la vida del joven: “Los dos estamos muy tranquilos, tratando de remontar todo esto de nuevo”, comenzó diciendo en exclusiva con Ciudad Magazine.

“Hay que tener fe y lo bueno es que se puede salir adelante. Por supuesto, que siempre estoy apoyando a mi hijo y estamos unidos”, agregó.

Foto: exclusivo Ciudad Magazine

Sin embargo, al ser consultada por Maxi El Brother, quien fue mano derecha y representante de L-Gante durante años y recientemente terminaron su relación laboral, Claudia fue tajante: “No hay relación entre ellos”.

Por último, ante la pregunta sobre si Luis Perdomo será el nuevo representante del cantante, tal como se especuló en los últimos días, la madre del artista cortó en seco los rumores y respondió sin vueltas: “No, no”.

L-Gante y Maxi El Brother. Foto: Instagram (@maxielbrother) Por: Fabiana Lopez

Con sus declaraciones, Claudia Valenzuela dejó en claro que el círculo íntimo de L-Gante está reacomodándose, pero que no hay reconciliación con Maxi El Brother ni cambios confirmados en la representación del músico.

Foto: Instagram (@luisperdomo)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

L-GANTE TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN Y ANUNCIÓ UNA NUEVA ETAPA EN SU VIDA: EL FUERTE COMUNICADO

Elián “L-Gante” Valenzuela sorprendió a sus seguidores al anunciar que tomó una decisión clave sobre su futuro artístico. En medio de rumores de tensiones internas y diferencias económicas con su representante, Maxi El Brother, el músico comunicó oficialmente el final de esa sociedad profesional.

A través de una publicación en sus redes sociales, el artista confirmó que emprende una “nueva etapa” en su carrera, con un equipo completamente renovado y bajo la conducción directa de su sello discográfico.

“He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación. Agradezco de corazón a todos los que me acompañaron hasta hoy por su dedicación y compromiso”, expresó el referente del género urbano.

L-gante tomó una drástica decisión sobre su carrera y anunció una nueva etapa profesional | Créditos: Instagram @lgante_keloke

El mensaje, que rápidamente se viralizó, llegó luego de que trascendiera que el cantante había enviado una carta documento a su exmánager para oficializar la desvinculación.

Maxi El Brother y L-Gante muy unidos en lo profesional y en la amistad. (Foto: Instagram / maxielbrother)

Según fuentes cercanas al entorno del músico, el conflicto se habría originado por discrepancias en el manejo de contratos y honorarios, situación que derivó en un distanciamiento definitivo.

Lejos de cualquier pausa, L-Gante aclaró que todos los shows y compromisos ya acordados seguirán vigentes y que su prioridad es seguir conectado con el público. “Quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores: todos los contratos se respetarán”, escribió en su cuenta de Instagram.