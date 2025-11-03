Después de su mediática separación artística de su ex mánager Maximiliano Barbaccia, Maxi El Brother, L-Gante estrenó su nuevo videoclip auspiciado por uno de los sellos musicales líderes en el país, y habló sobre los problemas que le trajo su antigua relación contractual.

A su salida del programa de Juana Viale, la prensa encontró a un L-Gante con una actitud totalmente diferente a su etapa con Máxi El Brother: más distendido, pero ante todo más abierto a brindar toda la información sobre su actual situación.

L-Gante y Maxi El Brother (Fotos: captura El Nueve / Instagram)

Elián reiteró que con sus abogados buscan “hacer un registro de todo el plazo que estuvimos trabajando” con Barbaccia. “Yo no fui consultando por mucho tiempo, así que, bajo una carta documento tendría que presentar todos esos registros en 10 días hábiles”, señaló sobre el emplazamiento para que su ex mánager haga un arqueo de las ganancias obtenidas en los últimos años.

L-GANTE REVELÓ EL ERROR DE SU EX MÁNAGER QUE LE PODRÍA HABER COSTADO LA CARRERA

Elián despejó las dudas acerca de si hay posibilidades de retomar la relación comercial con El Brother: “yo he tomado una decisión de que ya se maneje por el lado de abogados, y se resuelva todo de forma formal”, señaló, antes de que le preguntaran por la propiedad de su nombre artístico.

“¿Así que L-Gante está registrado por Maxi El Brother?”, fue la pregunta de la prensa. “Completamente erróneo. L-Gante lo registré hace muy poco tiempo, y eso también fue algo de falta de atención ahí, porque tranquilamente lo podría haber registrado otro. Pero bueno, ya estuvimos atentos a eso”, indicó el cantante.

Asimismo, Elián habló sobre la situación contractual que lo llevó a su ruptura con Maxi El Brother. “Bueno, se cumplen todos los contratos, tan solo por el hecho de que yo tengo palabras. Si cobre dinero o no, lo que sea de acá en adelante bajo mi gestión, la culpa va a ser mía, pero prometo que siempre voy a cumplir”, prometió.

