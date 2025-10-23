Wanda Nara blanqueó abiertamente su romance con el empresario (o personal trainer) Martín Migueles y con eso dejó muy atrás a L-Gante, con quien no terminó en los mejores términos. Ahora, una vecina de la mediática rompió el silencio y eligió entre estas dos parejas al más “presentable”.

Todo comenzó cuando Mamy Jacky, la vecina cantante de Wanda Nara en el Chateau Libertador hablaba con Pasó en América, y le preguntaron si Martín Migueles va seguido al edificio o si se queda a dormir.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram/@wanda_nara).

“Lo vi también, chicos, y yo… ¿Qué querés que te diga? Yo me quedaba con L-Gante”, confesó Jacky Szmid. “Me da muy misterioso, no sé… No me cierra. Hay algo que no me cierra. No me quiero meter ahí porque yo bajo la cabeza y le dije ‘Hola, señor’”, confesó.

LA VECINA MÁS POLÉMICA DE WANDA NARA COMPARÓ A MARTÍN MIGUELES CON L-GANTE Y FULMINÓ A UNO DE ELLOS

“Me asusté un poco. Misterio, misterio. Una mirada misteriosa y a mí la gente con mirada misteriosa no me cierra. La Mami Jacky es muy perceptiva”, se confesó. Jacky continuó con su apreciación sobre el empresario, y no pudo dejar de lado la relación de este con Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, preso en la cárcel de Ezeiza.

“Me da mala vibra las cosas que se dicen. Bueno, convengamos que es amigo de alguien que tiene muchas causas, que está preso, pero, bueno, obviamente yo no sé su prontuario”, explicó. “Digamos es una cuestión de vibras por eso me quedo con Elián”, aseguró.

Pochi habló de la separación de L-Gante y Wanda Nara. Foto: IG | wanda_nara

“Cuando lo vi a Elián dije ‘Bueno, es más amigable’. (A Migueles) no me dio cantarle una canción. Viste que yo le canté una canción cuando estaba con él, y con este no me puse a cantar”, cerró Szmid.

