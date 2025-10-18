Wanda Nara volvió a dar que hablar el último viernes luego de mostrara en sus redes sociales a todos sus seguidores una foto de su nuevo amor, Martín Migueles, con el cachorro que le regaló el empresario.

Sin embargo, fue Fede Flowers quien destacó un detalle importante en esa historia y se trata nada más y nada menos que de la famosa “pulsera táctil” de larga distancia “para parejas”. “Lo comparte con Martín Migueles”, remarcó el influencer.

Wanda Nara y Martín Migueles tienen una pulsera táctil (Foto: captura de Pochi de Gossipeame y Fede Flowers).

Pochi de Gossipeame explicó por su parte en su cuenta de Instagram cómo funcionaría: “Cada persona tiene una pulsera vinculada a la otra mediante una App en el celular, cuando uno presiona o toca su pulsera la otra pulsera envía una señal que hace que la pulsera de la persona vibre o emita luz”.

“Significa que la persona está pensando en vos... jamás podría tener algo así pero bueno, cada pareja con su tema! Creo que Occhiato y Flor Jazmín también la tienen”, agregó la panelista de Puro Show al respecto.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE LA PERSONALIDAD DE MARTÍN MIGUELES, EL POLÉMICO NOVIO DE WANDA

En una ida y vuelta en SQP, Yanina Latorre le consultó a Zaira Nara por el pasado de Migueles y su vínculo con Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, actualmente detenido.

“¿Te preocupa el prontuario? ¿Te preocupa que sea socio de Elías Piccirillo que está en cana?”, le preguntó. Zaira, lejos de esquivar la pregunta, respondió con sinceridad: “Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”.

“Pero eso no es adrenalina, eso es ser turbio”, le retrucó Yanina y ahí Zaira dejó una reflexión filosa sobre los gustos de su hermana: “Si todos dijeran: ‘Es un santo’, capaz que a ella no le gustaría”.

Wanda Nara estuvo en el palco de River con sus hijos y Martín Migueles | Créditos: X @fedeflowers

Tras definirse entre quién le cae mejor entre L-Gante o Martín Migueles, Zaira reveló una curiosa dinámica familiar. “Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar, a mi hermana, donde vos le decís: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”, señaló antes de revelar: “Pero me cae bien Migueles”.

