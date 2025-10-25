Agustín Rodríguez, el nuevo abogado de L-Gante, describió el difícil momento que atraviesa el cantante: “Lo encontré con mucha fuerza, es un chico muy educado y sin rencores, pero la realidad es que Elián no tiene casa. Es una cantidad de dinero que no va a poder contar en su vida, pero él ni siquiera tiene un techo propio”, reveló el abogado.
Consultado sobre si Elián Valenzuela se siente estafado por su exmanager Maxi El Brother, el letrado evitó hablar de delitos, pero fue contundente: “No voy a imputar porque estamos esperando la respuesta a la carta documento. Pero hubo un manejo irregular, poco claro y poco transparente. Con eso digo todo”.
El vínculo entre el artista y sus exrepresentantes, según el abogado, está completamente roto: “La relación se rompió para siempre. Elián firmó un contrato con cláusulas sumamente abusivas, donde prácticamente no hay obligaciones para los representantes, solo derechos. Se abusó de su buena fe”.
CÓMO LLEGÓ AGUSTÍN RODRÍGUEZ A REPRESENTAR A L-GANTE
El propio Agustín Rodríguez aclaró que su llegada al caso de L-Gante no fue por intermedio de la China Suárez, sino a través de un conocido en común. “Hace un año me habían contactado para que lo representara, pero quedó en la nada. Ahora se presentó de nuevo y, tras una reunión, acepté porque vi que estaba en una situación complicada”, contó.
Por último, el abogado confirmó que la carta documento ya fue recibida por Maxi el Brother y por Lourdes, otra de las personas involucradas en la gestión de L-Gante. El próximo paso será esperar la respuesta formal antes de avanzar con nuevas acciones legales.
