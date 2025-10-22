El conflicto de L-Gante con Maxi el Brother escaló en las últimas horas, y con la filtración de los detalles del desacuerdo entre el artista y su exapoderado también salió a la luz una escandalosa versión.

“Hay un video con el cual Maxi extorsionaría a L-Gante”, afirmó Angie Balbiani.

Entonces, la panelista de Puro Show se explayó: “Es de contenido tan fuerte que le habrá hecho creer que con eso puede acabar con su carrera. Que por lo que me contaron del contenido, creo que sí, puede acabar con la carrera...”.

Angie Balbiani expuso a Maxi el Brother.

“Es un video que se usa como extorsión para decirle, ‘si vos te vas, yo lo muestro’. Y niéguenmelo como me negaron en el 70 - 30 (porciento en el reparto de las ganancias a favor del mánager)”, desafió Balbiani.

De hecho, Ángeles admitió que si se difunde “es un escándalo” y confirmó que “es un delito”.

El enfrentamiento entre Elián Ángel Valenzuela y Maximiliano Barbaccia

Por otra parte, Angie Balbiani adelantó que Elián Ángel Valenzuela no solo le revocó el poder plenipotenciario a Maximiliano Barbaccia, sino que además buscará denunciar el contrato firmado en 2019.

Por qué L-Gante podría conseguir la nulidad de su contrato con Maxi el Brother.

Es que, como L-Gante “le cedió los derechos a perpetuidad”, va a pedir la nulidad aduciendo el “desconocimiento que tenía Elián”, sumado a que “se lo hicieron firmar a las apuradas en un aeropuerto”.