L-Gante rompió su vínculo con Maxi El Brother y, tras dar a conocer los pormenores económicos, publicó un contundente video.

El cantante subió su primer contenido artístico desde el alejamiento de su representante, donde mostró diferentes escenas generadas con inteligencia artificial.

En el video anuncia que habrá un lanzamiento el próximo 29 de octubre, rodeado de balas y escapando.

L-GANTE DEJÓ DE TRABAJAR CON MAXI EL BROTHER

L-Gante sorprendió a sus seguidores al anunciar que tomó una decisión clave sobre su futuro artístico. En medio de rumores de tensiones internas y diferencias económicas con su representante, Maxi El Brother, el músico comunicó oficialmente el final de esa sociedad profesional.

L-gante tomó una drástica decisión sobre su carrera y anunció una nueva etapa profesional | Créditos: Instagram @lgante_keloke

A través de una publicación en sus redes sociales, el artista confirmó que emprende una “nueva etapa” en su carrera, con un equipo completamente renovado y bajo la conducción directa de su sello discográfico.

“He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación. Agradezco de corazón a todos los que me acompañaron hasta hoy por su dedicación y compromiso”, expresó el referente del género urbano.