La batalla judicial entre L-Gante y su exrepresentante, Maxi El Brother, sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, se filtraron las cláusulas del contrato que los unió durante años y que hoy está en el centro de la polémica.
Este miércoles en DDM Martín Candalaft mostró el documento que firmaron Elián Valenzuela, Maxi Barbaccia (Maxi El Brother) y la esposa de este, la venezolana Lourdes Medina Manaure. Según Candalaft, “el contrato es dramático para L-Gante”, ya que lo deja atado a condiciones muy desfavorables.
Uno de los puntos más polémicos es la cláusula 8, que otorga a Medina Manaure y Barbaccia “la libre y absoluta disposición de los fonogramas y videogramas y/o cualquier material artístico desarrollado por el artista, pudiendo enajenarlos, distribuirlos y comercializarlos por cualquier medio, incluso después de la terminación o rescisión de este contrato”.
CÓMO ES EL CONTRATO DE L-GANTE CON SU EXMÁNAGER QUE CAUSÓ INDIGNACIÓN
“El abogado nos hablaba de perpetuidad porque ellos pueden disponer libre y absolutamente de las canciones y los videos de L-Gante”, explicó Candalaft, dejando en claro el alcance de la cesión.
Pero eso no es todo. El contrato también establece que “el artista cede y transfiere, en forma irrevocable a Medina Manaure y Barbaccia, todo derecho y acción que le corresponda y que le sea reconocido en el futuro” sobre su obra. Es decir, L-Gante no solo pierde el control sobre lo que ya hizo, sino también sobre lo que pueda crear más adelante.
Además, los managers tienen el derecho de “utilizar el nombre real y/o artístico del artista, su voz, imágenes, fotografías, autógrafos, logotipos, marcas registradas, mezclas de grabaciones y productos de voz” para explotar y comercializar el material.
COMPARARON EL CONTRATO DE L-GANTE Y SU MÁNAGER CON “ESCLAVITUD MODERNA”
Otra cláusula que complica aún más la situación de L-Gante permite que Medina y Barbaccia puedan rescindir el contrato en cualquier momento, sin expresión de causa. Y si lo hacen, “la decisión de los managers de rescindir anticipadamente este contrato no generará derecho a indemnización ni compensación de ningún tipo o naturaleza ni mayor valor a favor del artista”.
En cambio, el propio L-Gante “no podrá rescindir en forma encausada el presente contrato mientras se encuentre vigente en su plazo de duración o algunas de sus prórrogas”. Es decir, queda atado a la voluntad de sus exrepresentantes. “Esto es esclavitud moderna”, analizó Alejandro Cipolla, ex abogado del cantante.
Según contó Guido Záffora en el mismo programa, L-Gante firmó el contrato cuando recién arrancaba su carrera y confiaba ciegamente en Maxi, que era su amigo. Hoy, esa confianza se transformó en una pelea judicial millonaria, con reclamos por rendición de cuentas y derechos sobre su música.
El documento, que salió a la luz en medio de la disputa, deja en evidencia una relación laboral marcada por la desigualdad y la polémica. La guerra entre L-Gante y Maxi El Brother está lejos de terminar.
