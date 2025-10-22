Tamara Báez volvió a revolucionar las redes sociales. Desde que se reconcilió con Thiago Martínez, la influencer no para de mostrarse junto a su pareja y, en las últimas horas, subió una foto desde la cama que generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

La imagen, que compartió en sus historias de Instagram, no solo dejó en claro el buen momento que atraviesan, sino que también reveló un detalle que nadie dejó pasar: Thiago tiene tatuado el rostro de Tamara en el cuello.

Foto: @tamibaez222

El tatuaje de Thiago Martínez que enloqueció a los fans

Apenas Tamara subió la selfie, sus followers le llenaron la bandeja de mensajes.

“¿Te tiene tatuada en el cuello?”, le preguntó uno de sus seguidores. La mamá de Jamaica no dudó en responder: “¿No sabían?”, junto a un emoji de corazón y una carita emocionada.

Otra seguidora fue más directa: “Sos igual a la chica que tiene tatuada en el cuello”.

Tamara, entre sorprendida y divertida, contestó: “Amo. No estaban enteradas de nada”, sumando una carcajada a la historia.

Foto: @tamibaez222

La reconciliación de Tamara Báez y Thiago Martínez: cómo fue el reencuentro

Hace un par de semanas, Tamara Báez blanqueó su vuelta con Thiago a través de varias historias en Instagram.

Mostró cómo fue el primer fin de semana juntos después de la reconciliación y no faltaron las fotos a puro beso y mimos.

En una de esas publicaciones, Tamara explicó por qué decidieron darse otra oportunidad: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así. Ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja. Aprendimos un montón. Hoy decidimos pensar en lo que sentimos y queremos realmente”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de corazón.

Desde entonces, la pareja se muestra cada vez más unida. Tamara incluso compartió momentos familiares junto a Thiago y su hija Jamaica.

En una de las fotos más tiernas, se los vio a los dos caminando de la mano con la nena por un supermercado, y la influencer selló la postal con un corazón rojo.

El mensaje enigmático que anticipó la vuelta

El primer indicio de que Tamara y Thiago estaban cerca de reconciliarse llegó hace un mes, cuando la influencer sorprendió con un mensaje en sus redes: “Todo me recuerda a él”, escribió en una historia donde se veía a una pareja muy compinche viajando en auto.

La historia de amor entre Tamara Báez y Thiago Martínez sigue dando que hablar, y sus seguidores no se pierden ni un solo detalle de esta pareja que, a fuerza de tatuajes y declaraciones, apuesta todo por el amor.