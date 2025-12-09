L-Gante atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida personal y profesional. Mientras continúa su pelea legal con su exrepresentante, Maxi El Brother, el cantante de cumbia 420 sumó una nueva desilusión que golpea directamente en su vida familiar: la casa que le habían prometido y que, según denuncia, jamás le entregaron.

El enojo se hizo público a través de un posteo en Facebook que el artista publicó y luego borró, aunque fue capturado por seguidores y replicado por cuentas como Gossipeame.

En ese mensaje, L-Gante expuso su frustración por lo que considera una estafa y una traición de personas de su entorno.

“He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor… que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuantos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió, dejando ver la profundidad de su decepción.

El músico fue aún más claro al describir lo que siente frente a esta nueva injusticia. “A mí me enseñaron que la plata va y viene. Y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan. Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar”, expresó, remarcando que la herida no es económica sino emocional.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

LA FUERTE QUEJA DE L-GANTE

La queja más fuerte estuvo dirigida a quienes, según él, lo perjudicaron al quedarse con la vivienda que esperaba para compartir con su hija. “Algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, escribió. Y cerró con un mensaje contundente: “Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”.

L-Gante estalló porque le prometieron una casa y nunca se la entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo” | Créditos: Instagram @gossipeame

Este conflicto se suma a la ya complicada situación con su exrepresentante. En una entrevista reciente en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), L-Gante se refirió a la disputa económica que mantiene con él.

“Eso es lo que siempre salgo a respaldar y salgo el día a día. No solo por mí, sino por mi hija, mi familia y el hogar que me merezco”, afirmó. Además, habló del reclamo millonario que mantiene abierto: “El millón y medio de dólares obviamente lo voy a reclamar, aunque sea mi parte. Tengo las herramientas necesarias para volver a hacer dinero cuando se me cante”.