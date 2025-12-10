Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que, en plena nota para La Mañana con Moria, Gustavo Méndez leyera al aire un mensaje explosivo que Maxi El Brother —su exrepresentante— le hizo llegar al programa.

Lejos de esquivar el tema, el cantante escuchó todo y terminó revelando quién maneja hoy sus finanzas y cómo está conformado su equipo.

En el mensaje que dio a conocer el panalista, el exmánager del artista destacó su propio recorrido y lo que significó su aporte profesional: “Cuando arranqué con Elián, o Elián arrancó conmigo, ya tenía 10 años de trabajar en producción y pegar diferentes artistas y movimientos musicales. Había traído en aquel momento a Bad Bunny, a Ozuna. Y el contrato con Elián tenía 30%. No arrancamos con la gallina de los huevos de oro”, se lo escuchó decir al periodista.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escuchar el mensaje completo, el invitado respondió con calma, sin entrar en conflicto: “Está perfecto que se pueda expresar. Olvidate, esas son sus palabras. Gracias”, atinó a decir.

Pero el detalle más revelador llegó cuando habló de cómo está organizado hoy su equipo de trabajo y, especialmente, quién administra su dinero: “Yo, como dije, mi equipo hoy en día sigue siendo el mismo”, detalló. Y cerró, concreto: “La banda que tenía para hacer las presentaciones y mi hermano en administración y gestionar”.

L-GANTE HABLÓ DE SU PRESENTE SENTIMENTAL Y DEJÓ UNA FRASE QUE COMPROMETE A WANDA NARA

Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a agitar las redes con una nueva ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, y entre confesiones, reflexiones y guiños a cámara, dejó dos frases que encendieron el debate entre sus seguidores: confirmó cómo está su corazón y dejó un mensaje que podría tener destinataria.

En una de las imágenes que compartió, tomada en un ascensor, lookeado con ropa urbana y zapatillas fluorescentes, le preguntaron sin vueltas: “¿Estás de novio?”. A lo que la respuesta del músico apareció escrita en grande, sin margen para interpretaciones: “NOOOOOOOO”, expresó, sin vueltas.

El artista dejó en claro que, al menos por ahora, su presente sentimental está completamente libre. Pero no fue lo único que llamó la atención. En otro posteo, desde un elegante salón de madera, también dio que hablar con sus palabras.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lgante_keloke)

“¿Qué fue lo que aprendiste últimamente?”, fue otra pregunta que le hicieron llegar sus fanáticos. Y ahí soltó una frase que hizo ruido y que muchos interpretaron que podría ser dedicada a su ex, Wanda: “A no perder el tiempo”, escribió, sugestivo.